Станція метро "Дорогожичі" у Києві частково відновила роботу після аварії
Київ • УНН
Станція метро "Дорогожичі" у Києві частково відновила роботу після прориву водопроводу. Поїзди зупиняються на обох коліях, але станція працює лише на вихід, повне відновлення роботи очікується.
Станція метро "Дорогожичі" у Києві частково відновила роботу після прориву водопроводу, поїзди зупиняються на обох коліях, але станція працює лише на вихід, повне відновлення роботи очікується, повідомили у вівторок у КМДА, пише УНН.
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"Станція метро "Дорогожичі" частково відновила роботу – поїзди здійснюють зупинку на обох коліях. Станція працює лише на вихід", - вказали у КМДА у соцмережах.
Про відновлення роботи у звичайному режимі станції "Дорогожичі" повідомлять додатково.
Нагадаємо
У Києві через прорив водопроводу закривали станцію метро "Дорогожичі" на вхід та вихід, поїзди проїжджали без зупинки, рух транспорту поблизу було обмежено, тролейбуси змінили маршрут, а міські служби працюють над усуненням наслідків.