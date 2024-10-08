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Станция метро «Дорогожичи» в Киеве частично возобновила работу после аварии

Станция метро «Дорогожичи» в Киеве частично возобновила работу после аварии

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 11:10  •  2707 просмотра

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Станция метро «Дорогожичи» в Киеве частично возобновила работу после прорыва водопровода. Поезда останавливаются на обоих путях, но станция работает только на выход, полное восстановление работы ожидается.

Станция метро «Дорогожичи» в Киеве частично возобновила работу после прорыва водопровода, поезда останавливаются на обоих путях, но станция работает только на выход, полное восстановление работы ожидается, сообщили во вторник в КГГА, пишет УНН.

Детали

«Станция метро «Дорогожичи» частично возобновила работу - поезда осуществляют остановку на обоих путях. Станция работает только на выход», - указали в КГГА в соцсетях.

О возобновлении работы в обычном режиме станции «Дорогожичи» сообщат дополнительно.

Напомним,

В Киеве из-за прорыва водопровода закрывали станцию метро «Дорогожичи» на вход и выход, поезда проезжали без остановки, движение транспорта поблизости было ограничено, троллейбусы изменили маршрут, а городские службы работают над устранением последствий.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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