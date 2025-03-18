В Киеве во время тревоги движение поездов метро по наземному участку будет ограничено - КГГА

Движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.



Киевский метрополитен пока будет работать в том же режиме. Движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным - говорится в сообщении.

Дополнение

В Киеве решили не останавливать движение наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Это нововведение должно обеспечить стабильность передвижения по городу.