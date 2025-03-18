В Киеве во время тревоги движение поездов метро по наземному участку будет ограничено - КГГА
Киев • УНН
Киевский метрополитен пока будет работать в обычном режиме. Во время воздушной тревоги движение поездов по наземному участку метро будет ограничено.
Движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
Киевский метрополитен пока будет работать в том же режиме. Движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным
Дополнение
В Киеве решили не останавливать движение наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Это нововведение должно обеспечить стабильность передвижения по городу.