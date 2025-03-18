У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

У столиці із 21 березня запускають рух наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

"Запускаємо рух наземного громадського транспорту під час тривог", - йдеться у дописі.

З 21 березня громадський транспорт Києва – комунальний і приватний – працюватиме за новими правилами:

під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху;

пасажири можуть залишити салон за бажанням;

водії повідомляють про можливість подальшого руху;

після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.

"Відповідні зміни будуть внесені до посадових інструкцій водіїв",- додав Ткаченко.

Нагадаємо

12 березня рада оборони Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги. У проєкті рішення йшлося про наземний громадський транспорт. Жодного слова про роботу столичного метрополітену там не було.

8 березня начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що у Києві на Раді оборони ухвалять два ключові питання: рух громадського транспорту та порядок роботи мостів.

Також, раніше Тимур Ткаченко заявляв, що зупинка громадського транспорту під час повітряної тривоги призводить до транспортного колапсу в Києві, особливо на мостах через Дніпро, створюючи скупчення людей і підвищуючи ризики ураження.