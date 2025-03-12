Робота громадського транспорту під час тривоги: що вирішила Рада оборони Києва

Рада оборони Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги. У проєкті рішення йшлося про наземний громадський транспорт. Жодного слова про роботу столичного метрополітену там не було. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у коментарі, поширеному КМДА у середу, передає УНН.

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Поворозник зазначив, що таке рішення обумовлене низкою причин. Зокрема тим, що безпекова ситуація у столиці не змінилася з 2022 року.

"Місто неодноразово зверталося до ДСНС, військових, поліції щодо можливості зміни алгоритму руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Зокрема, й в грудні минулого року. І відповідь була одна: безпекова ситуація така, що не можемо дозволити", – зауважив Поворозник.

Він додав, що проєктом документа, який виносили на сьогоднішнє засідання Ради оборони Києва, передбачалося, що "рішення про зупинку чи продовження руху наземного громадського транспорту прийматиме безпосередньо водій".

"Тобто водій, виходячи зі свого емоційного стану, ментальної стійкості чи, просто кажучи, хоробрості, має приймати рішення, їхати чи не їхати: наражати на небезпеку пасажирів чи ні. Утім нагадаю, за безпеку людей відповідають не тільки водії громадського транспорту. А й ті, хто таке рішення ухвалює, зокрема Рада оборони Києва. Я зараз навіть не говорю про кількість конфліктів з пасажирами, які могло б спровокувати таке рішення", – підкреслив Поворозник.

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За його словами, у проєкті рішення, який представили сьогодні, йшлося про наземний громадський транспорт. І жодного слова про роботу столичного метрополітену.

"Із запропонованого сьогодні проєкту рішення виходить, що в метро безпекова ситуація не змінилася. А наземний транспорт можна відпускати на розсуд водія. І ще залишається незрозумілою ситуація з електротранспортом, коли один водій трамвая чи тролейбуса зупинився, бо він прийняв таке рішення. Що робити тим, хто зупинився позаду, але хоче їхати. Зупинка одного трамвая – це зупинка руху на всій лінії. Який тут алгоритм дій?" – сказав Поворозник.

Він наголосив, що рішення про зміни в роботі громадського транспорту потрібно опрацювати більш ретельно з членами Ради оборони Києва.

"На всі питання мають бути чіткі відповіді та прописані алгоритми дій на всі випадки. Ми не маємо права перекладати відповідальність на одного водія. Кожен має розуміти свою відповідальність – і за безпеку людей, і за функціонування міста в умовах воєнного стану", – резюмував Поворозник.

Доповнення

8 березня начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що у Києві цього тижня на Раді оборони ухвалять два ключові питання: рух громадського транспорту та порядок роботи мостів.

Тимур Ткаченко заявляв, що зупинка громадського транспорту під час повітряної тривоги призводить до транспортного колапсу в Києві, особливо на мостах через Дніпро, створюючи скупчення людей і підвищуючи ризики ураження.