Работа общественного транспорта во время тревоги: что решил Совет обороны Киева

Совет обороны Киева отправил на доработку к следующему заседанию решение о возможных изменениях в работе общественного транспорта во время воздушной тревоги. В проекте решения речь шла о наземном общественном транспорте. Ни слова о работе столичного метрополитена там не было. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в комментарии, распространенном КГГА в среду, передает УНН.

Детали

Поворозник отметил, что такое решение обусловлено рядом причин. В частности тем, что ситуация с безопасностью в столице не изменилась с 2022 года.

"Город неоднократно обращался в ГСЧС, военным, полиции относительно возможности изменения алгоритма движения общественного транспорта во время воздушных тревог. В частности, и в декабре прошлого года. И ответ был один: ситуация с безопасностью такова, что не можем позволить", – отметил Поворозник.

Он добавил, что проектом документа, который выносили на сегодняшнее заседание Совета обороны Киева, предусматривалось, что "решение об остановке или продолжении движения наземного общественного транспорта будет принимать непосредственно водитель".

"То есть водитель, исходя из своего эмоционального состояния, ментальной устойчивости или, попросту говоря, храбрости, должен принимать решение, ехать или не ехать: подвергать опасности пассажиров или нет. Впрочем, напомню, за безопасность людей отвечают не только водители общественного транспорта. Но и те, кто такое решение принимает, в частности Совет обороны Киева. Я сейчас даже не говорю о количестве конфликтов с пассажирами, которые могло бы спровоцировать такое решение", – подчеркнул Поворозник.

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По его словам, в проекте решения, который представили сегодня, речь шла о наземном общественном транспорте. И ни слова о работе столичного метрополитена.

"Из предложенного сегодня проекта решения выходит, что в метро ситуация с безопасностью не изменилась. А наземный транспорт можно отпускать на усмотрение водителя. И еще остается непонятной ситуация с электротранспортом, когда один водитель трамвая или троллейбуса остановился, потому что он принял такое решение. Что делать тем, кто остановился позади, но хочет ехать. Остановка одного трамвая – это остановка движения на всей линии. Какой здесь алгоритм действий?" – сказал Поворозник.

Он подчеркнул, что решение об изменениях в работе общественного транспорта нужно проработать более тщательно с членами Совета обороны Киева.

"На все вопросы должны быть четкие ответы и прописаны алгоритмы действий на все случаи. Мы не имеем права перекладывать ответственность на одного водителя. Каждый должен понимать свою ответственность – и за безопасность людей, и за функционирование города в условиях военного положения", – резюмировал Поворозник.

Дополнение

8 марта начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что в Киеве на этой неделе на Совете обороны примут два ключевых вопроса: движение общественного транспорта и порядок работы мостов.

Тимур Ткаченко заявлял, что остановка общественного транспорта во время воздушной тревоги приводит к транспортному коллапсу в Киеве, особенно на мостах через Днепр, создавая скопление людей и повышая риски поражения.