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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Рада оборони Києва розгляне питання щодо руху громадського транспорту під час тривог: коли

Київ • УНН

 • 24794 перегляди

Наступного тижня у Києві розглянуть питання руху громадського транспорту та роботи мостів під час повітряних тривог. Також обговорять евакуацію приватного транспорту, перепустки та знесення кіосків біля метро.

Рада оборони Києва розгляне питання щодо руху громадського транспорту під час тривог: коли

У Києві наступного тижня на Раді оборони ухвалять два ключові питання: рух громадського транспорту та порядок роботи мостів. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Щодо руху громадського транспорту, то всі алгоритми готові для прийняття рішення. Сподіваюсь, що Рада оборони підтримає дану ініціативу. Щодо Південного мосту. Дане рішення буде також прийняте позитивно 

- сказав Ткаченко.

Також він зазначив, що окреме питання - це евакуація приватного транспорту під час повітряних тривог.

Даю чітке доручення, щоб цього не відбувалося, це - справедливо 

- написав Ткаченко.

Ткаченко наголосив, що очікує два звіти, які досі не отримав:

⦁ по перепустках;

⦁ по знесенню кіосків біля метро, де в одних їх прибирали, а в інших – ні. Має бути чіткий план дій та аргументація.

Чекаю конкретики 

- додав Ткаченко.

За його словами, багато хто блокує рішення по відрядженням за кордон чиновників та представників органу місцевого самоврядування. Я буду вносити це питання з голосу, тому очікую на справедливе рішення", - сказав Ткаченко.

Доповнення

Тимур Ткаченко заявляв, що зупинка громадського транспорту під час повітряної тривоги призводить до транспортного колапсу в Києві, особливо на мостах через Дніпро, створюючи скупчення людей і підвищуючи ризики ураження.

Анна Мурашко

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