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Рада обороны Киева рассмотрит вопрос о движении общественного транспорта во время тревог: когда

Киев • УНН

 • 24791 просмотра

На следующей неделе в Киеве рассмотрят вопрос движения общественного транспорта и работы мостов во время воздушных тревог. Также обсудят эвакуацию частного транспорта, пропуска и снос киосков у метро.

Рада обороны Киева рассмотрит вопрос о движении общественного транспорта во время тревог: когда

В Киеве на следующей неделе на Совете обороны будут решаться два ключевых вопроса: движение общественного транспорта и порядок работы мостов. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Что касается движения общественного транспорта, то все алгоритмы готовы для принятия решения. Надеюсь, что Совет обороны поддержит данную инициативу. Что касается Южного моста. Это решение также будет принято положительно 

- сказал Ткаченко.

Также он отметил, что отдельный вопрос - это эвакуация частного транспорта во время воздушных тревог.

Даю четкое поручение, чтобы этого не происходило, это - справедливо 

- написал Ткаченко.

Ткаченко подчеркнул, что ожидает два отчета, которые до сих пор не получил:

⦁ по пропускам;

⦁ по сносу киосков возле метро, где в одних их убирали, а в других – нет. Должен быть четкий план действий и аргументация.

Жду конкретики 

- добавил Ткаченко.

По его словам, многие блокируют решение по командировкам за границу чиновников и представителей местного самоуправления. Я буду вносить этот вопрос с голоса, поэтому ожидаю справедливого решения", - сказал Ткаченко.

Дополнение

Тимур Ткаченко заявлял, что остановка общественного транспорта во время воздушной тревоги приводит к транспортному коллапсу в Киеве, особенно на мостах через Днепр, создавая скопление людей и повышая риски поражения.

Анна Мурашко

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