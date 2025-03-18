В Киеве наземный общественный транспорт будет курсировать во время тревог
Киев • УНН
В Киеве решили не останавливать движение наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Это нововведение должно обеспечить стабильность передвижения по городу.
В столице с 21 марта запускают движение наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
"Запускаем движение наземного общественного транспорта во время тревог", - говорится в заметке.
С 21 марта общественный транспорт Киева – коммунальный и частный – будет работать по новым правилам:
- во время воздушной тревоги транспорт останавливается возле укрытий по маршруту движения;
- пассажиры могут покинуть салон по желанию;
- водители сообщают о возможности дальнейшего движения;
- после высадки желающих транспорт продолжает движение по маршруту.
"Соответствующие изменения будут внесены в должностные инструкции водителей", - добавил Ткаченко.
Напомним
12 марта совет обороны Киева отправил на доработку к следующему заседанию решение о возможных изменениях в работе общественного транспорта во время воздушной тревоги. В проекте решения речь шла о наземном общественном транспорте. Ни слова о работе столичного метрополитена там не было.
8 марта начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что в Киеве на Совете обороны примут два ключевых вопроса: движение общественного транспорта и порядок работы мостов.
Также, ранее Тимур Ткаченко заявлял, что остановка общественного транспорта во время воздушной тревоги приводит к транспортному коллапсу в Киеве, особенно на мостах через Днепр, создавая скопление людей и повышая риски поражения.