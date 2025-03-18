У Києві під час тривоги рух поїздів метро наземною ділянкою буде обмежено - КМДА

Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.



Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Києві вирішили не зупиняти рух наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Це нововведення має забезпечити стабільність пересування містом.