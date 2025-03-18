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У Києві під час тривоги рух поїздів метро наземною ділянкою буде обмежено - КМДА

Київ • УНН

 • 73485 перегляди

Київський метрополітен поки що працюватиме у звичайному режимі. Під час повітряної тривоги рух поїздів наземною ділянкою метро буде обмежено.

У Києві під час тривоги рух поїздів метро наземною ділянкою буде обмежено - КМДА

Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.

Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Києві вирішили не зупиняти рух наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Це нововведення має забезпечити стабільність пересування містом.

Ольга Розгон

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