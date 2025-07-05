В Киеве уже 31 пострадавший в результате атаки рф
Киев • УНН
В Киеве возросло количество пострадавших до 31 человека в результате атаки рф 4 июля, два человека погибли. Один мужчина умер в больнице от полученных ранений.
В Киеве до 31 возросло количество пострадавших в результате атаки рф 4 июля, погибли два человека, сообщил в субботу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на сейчас имеем двух погибших в результате последней атаки, утром в больнице умер мужчина, получивший ранения. Этих людей убили россияне. Количество пострадавших также увеличилось - сейчас известно о 31 травмированном
Атака рф на Киев 4 июля унесла жизни двух человек05.07.25, 10:37 • 920 просмотров