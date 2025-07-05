В Киеве уже 31 пострадавший в результате атаки рф

В Киеве до 31 возросло количество пострадавших в результате атаки рф 4 июля, погибли два человека, сообщил в субботу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на сейчас имеем двух погибших в результате последней атаки, утром в больнице умер мужчина, получивший ранения. Этих людей убили россияне. Количество пострадавших также увеличилось - сейчас известно о 31 травмированном - написал Ткаченко.

Атака рф на Киев 4 июля унесла жизни двух человек