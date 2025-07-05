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У Києві вже 31 постраждалий внаслідок атаки рф

Київ • УНН

 • 807 перегляди

У Києві зросла кількість постраждалих до 31 особи внаслідок атаки рф 4 липня, двоє людей загинули. Один чоловік помер у лікарні від отриманих поранень.

У Києві вже 31 постраждалий внаслідок атаки рф

У Києві до 31 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки рф 4 липня, загинули двоє людей, повідомив у суботу голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз маємо двох загиблих внаслідок останньої атаки, зранку у лікарні помер чоловік, який отримав поранення. Цих людей вбили росіяни. Кількість постраждалих також збільшилася - зараз відомо про 31 травмованого

- написав Ткаченко.

Атака рф на Київ 4 липня забрала життя двох людей05.07.25, 10:37 • 981 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Київ
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