В Киеве утром 24 августа станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход
Киев • УНН
24 августа станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход с 5:38 до 11:00. Это связано с государственными мероприятиями к 34-й годовщине Независимости Украины.
В воскресенье, 24 августа, станция метро "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Временные изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне по случаю празднования 34-й годовщины Независимости Украины
Ограничения продлятся с 5:38 до 11:00. В то же время пересадочный узел "Майдан Незалежности" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме.
В случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Незалежности" будет работать в режиме укрытия.
В "Киевском метрополитене" просят пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты.
