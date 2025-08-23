$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 18957 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 18725 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 20037 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 13451 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 35121 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 29966 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 26495 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25079 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24633 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13805 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
В Киеве утром 24 августа станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход

Киев • УНН

 • 358 просмотра

24 августа станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход с 5:38 до 11:00. Это связано с государственными мероприятиями к 34-й годовщине Независимости Украины.

В Киеве утром 24 августа станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход

В Киеве в первой половине дня 24 августа станция метро "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет УНН.

В воскресенье, 24 августа, станция метро "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Временные изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне по случаю празднования 34-й годовщины Независимости Украины

- говорится в сообщении.

Ограничения продлятся с 5:38 до 11:00. В то же время пересадочный узел "Майдан Незалежности" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме.

В случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Незалежности" будет работать в режиме укрытия.

В "Киевском метрополитене" просят пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать свои маршруты.

Напомним

23 августа в Киеве временно ограничивали движение транспорта в центре города. Это было связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Ольга Розгон

