У Києві зранку 24 серпня станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід
Київ • УНН
24 серпня станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід та вихід з 5:38 до 11:00. Це пов'язано з державними заходами до 34-ї річниці Незалежності України.
У Києві в першій половині дня 24 серпня станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.
У неділю, 24 серпня, станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Тимчасові зміни пов’язані з проведенням заходів на державному рівні з нагоди відзначення 34-ї річниці Незалежності України
Обмеження триватимуть з 5:38 до 11:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.
У разі оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття.
У "Київському метрополітені" просять пасажирів врахувати зміни та завчасно планувати свої маршрути.
Нагадаємо
23 серпня у Києві тимчасово обмежували рух транспорту в центрі міста. Це було пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.