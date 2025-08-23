У Києві зранку 24 серпня станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід

$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 18544 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 34829 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 29896 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25064 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24623 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13796 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Після виконання бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Сергій Бондар
23 серпня, 04:55
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
23 серпня, 06:00
Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідки
07:59
Ранкова атака рф на Київ: поліція показала дрон, який впав
09:13
Китай висловив готовність направити війська в Україну в межах миротворчої місії - ЗМІ
09:52
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 18543 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
23 серпня, 06:00
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
23 серпня, 03:30
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів
22 серпня, 15:31
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 15:16
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 34829 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сиріл Рамафоса
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Донецька область
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
22 серпня, 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
22 серпня, 02:18
Безпілотний літальний апарат
Долар США
КАБ-500
КАБ-250
МіГ-29

У Києві зранку 24 серпня станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід

Київ • УНН

 • 72 перегляди

24 серпня станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід та вихід з 5:38 до 11:00. Це пов'язано з державними заходами до 34-ї річниці Незалежності України.

У Києві зранку 24 серпня станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід

У Києві в першій половині дня 24 серпня станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, пише УНН.

У неділю, 24 серпня, станція метро "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Тимчасові зміни пов’язані з проведенням заходів на державному рівні з нагоди відзначення 34-ї річниці Незалежності України

- йдеться у повідомленні.

Обмеження триватимуть з 5:38 до 11:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.

У разі оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття.

У "Київському метрополітені" просять пасажирів врахувати зміни та завчасно планувати свої маршрути.

Нагадаємо

23 серпня у Києві тимчасово обмежували рух транспорту в центрі міста. Це було пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Ольга Розгон

