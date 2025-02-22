В Киеве ухудшилось состояние воздуха: что делать

В Киеве временное ухудшение состояния воздуха, рекомендуется воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли) из-за маловетреной погоды, - говорится в сообщении.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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