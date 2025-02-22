В Киеве ухудшилось состояние воздуха: что делать
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано повышение концентрации пыли из-за маловетреной погоды. КГГА рекомендует закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.
В Киеве временное ухудшение состояния воздуха, рекомендуется воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли) из-за маловетреной погоды,
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
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