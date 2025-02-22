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Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
04:30 • 103348 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 118069 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

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Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 129630 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 130198 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 125723 просмотра

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21 февраля, 09:19 • 106247 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве ухудшилось состояние воздуха: что делать

В Киеве ухудшилось состояние воздуха: что делать

Киев  •  УНН

 • 8541 просмотра

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В Киеве зафиксировано повышение концентрации пыли из-за маловетреной погоды. КГГА рекомендует закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

В Киеве временное ухудшение состояния воздуха, рекомендуется воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли) из-за маловетреной погоды,

- говорится в сообщении.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Погода в Украине: Температура будет колебаться от -9°C до +2°C и переменная облачность без осадков22.02.25, 08:02 • 18507 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКиев
kievКиев

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