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Погода в Украине: Температура будет колебаться от -9°C до +2°C и переменная облачность без осадков

Погода в Украине: Температура будет колебаться от -9°C до +2°C и переменная облачность без осадков

Киев  •  УНН

 • 5252 просмотра

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22 февраля в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -9°C на востоке до +2°C на западе, в Киеве будет -6°...-4°C.

22 февраля в Украине будет преобладать переменная облачность, а осадков ожидается не будет. По всей территории страны температура будет достаточно прохладной, с вариацией от -9°C до +2°C, в зависимости от региона. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В Киеве термометры покажут -6°. -4°C, с переменной облачностью в течение дня. Похожая погода ожидается и в Днепре и Харькове, где температура будет в пределах -6°. -4°C, а облака на небе также не принесут осадков.

Львов сегодня будет немного теплее - +0°...+2°C, но также без дождя или снега. На юге Украины в Одессе прогнозируют -3°...-1°C, с переменной облачностью.

Важно отметить, что на востоке страны в Донецке и Луганске температура еще ниже, с колебанием между -9°...-7°C, но без снегопадов или дождей.

На Крымском полуострове в Симферополе будет облачно, с температурой от -4° до -2°C, без осадков.

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Поэтому 22 февраля погода в Украине будет оставаться прохладной, без значительных изменений и осадков, что позволяет планировать разнообразные занятия на свежем воздухе.

Прогноз погоды на 21 февраля: где в Украине ожидается снег и мороз до -6°C21.02.25, 07:48 • 30127 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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