Погода в Україні: Температура коливатиметься від -9°C до +2°C та мінлива хмарність без опадів
Київ • УНН
22 лютого в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від -9°C на сході до +2°C на заході, у Києві буде -6°...-4°C.
22 лютого в Україні переважатиме мінлива хмарність, а опадів очікується не буде. По всій території країни температура буде досить прохолодною, з варіацією від -9°C до +2°C, залежно від регіону. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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У Києві термометри покажуть -6°...-4°C, з мінливою хмарністю протягом дня. Схожа погода очікується й у Дніпрі та Харкові, де температура буде в межах -6°...-4°C, а хмари на небі також не принесуть опадів.
Львів сьогодні буде трохи теплішим – +0°…+2°C, але також без дощу чи снігу. На півдні України в Одесі прогнозують -3°…-1°C, з мінливою хмарністю.
Важливо зазначити, що на сході країни в Донецьку та Луганську температура ще нижча, з коливанням між -9°…-7°C, але без снігопадів чи дощів.
На Кримському півострові в Сімферополі буде хмарно, з температурою від -4° до -2°C, без опадів.
Тому 22 лютого погода в Україні залишатиметься прохолодною, без значних змін і опадів, що дозволяє планувати різноманітні заняття на свіжому повітрі.
Прогноз погоди на 21 лютого: де в Україні очікується сніг та мороз до -6°C21.02.25, 07:48 • 34488 переглядiв