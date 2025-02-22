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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122558 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182632 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147053 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138607 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117245 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107918 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Погода в Україні: Температура коливатиметься від -9°C до +2°C та мінлива хмарність без опадів

Погода в Україні: Температура коливатиметься від -9°C до +2°C та мінлива хмарність без опадів

Київ • УНН

 • 52433 перегляди

22 лютого в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від -9°C на сході до +2°C на заході, у Києві буде -6°...-4°C.

22 лютого в Україні переважатиме мінлива хмарність, а опадів очікується не буде. По всій території країни температура буде досить прохолодною, з варіацією від -9°C до +2°C, залежно від регіону. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

У Києві термометри покажуть -6°...-4°C, з мінливою хмарністю протягом дня. Схожа погода очікується й у Дніпрі та Харкові, де температура буде в межах -6°...-4°C, а хмари на небі також не принесуть опадів.

Львів сьогодні буде трохи теплішим – +0°…+2°C, але також без дощу чи снігу. На півдні України в Одесі прогнозують -3°…-1°C, з мінливою хмарністю.

Важливо зазначити, що на сході країни в Донецьку та Луганську температура ще нижча, з коливанням між -9°…-7°C, але без снігопадів чи дощів.

На Кримському півострові в Сімферополі буде хмарно, з температурою від -4° до -2°C, без опадів.

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Тому 22 лютого погода в Україні залишатиметься прохолодною, без значних змін і опадів, що дозволяє планувати різноманітні заняття на свіжому повітрі.

Прогноз погоди на 21 лютого: де в Україні очікується сніг та мороз до -6°C21.02.25, 07:48 • 34488 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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