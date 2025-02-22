Погода в Україні: Температура коливатиметься від -9°C до +2°C та мінлива хмарність без опадів

22 лютого в Україні переважатиме мінлива хмарність, а опадів очікується не буде. По всій території країни температура буде досить прохолодною, з варіацією від -9°C до +2°C, залежно від регіону. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

У Києві термометри покажуть -6°...-4°C, з мінливою хмарністю протягом дня. Схожа погода очікується й у Дніпрі та Харкові, де температура буде в межах -6°...-4°C, а хмари на небі також не принесуть опадів.

Львів сьогодні буде трохи теплішим – +0°…+2°C, але також без дощу чи снігу. На півдні України в Одесі прогнозують -3°…-1°C, з мінливою хмарністю.

Важливо зазначити, що на сході країни в Донецьку та Луганську температура ще нижча, з коливанням між -9°…-7°C, але без снігопадів чи дощів.

На Кримському півострові в Сімферополі буде хмарно, з температурою від -4° до -2°C, без опадів.

Тому 22 лютого погода в Україні залишатиметься прохолодною, без значних змін і опадів, що дозволяє планувати різноманітні заняття на свіжому повітрі.

Прогноз погоди на 21 лютого: де в Україні очікується сніг та мороз до -6°C