У Києві погіршився стан повітря: що робити
Київ • УНН
У Києві зафіксовано підвищення концентрації пилу через маловітряну погоду. КМДА рекомендує закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити більше води.
У Києві тимчасове погіршення стану повітря, рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у столиці фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу) через маловітряну погоду,
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендується:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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