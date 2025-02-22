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15 березня, 19:03 • 126205 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149219 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140185 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118054 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У Києві погіршився стан повітря: що робити

У Києві погіршився стан повітря: що робити

Київ • УНН

 • 37521 перегляди

У Києві зафіксовано підвищення концентрації пилу через маловітряну погоду. КМДА рекомендує закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити більше води.

У Києві тимчасове погіршення стану повітря, рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у столиці фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу) через маловітряну погоду,

- йдеться в повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендується:

  • зачинити вікна;
    • обмежити перебування на вулиці;
      • пити багато води;
        • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

          Погода в Україні: Температура коливатиметься від -9°C до +2°C та мінлива хмарність без опадів22.02.25, 08:02 • 52433 перегляди

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

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