У Києві погіршився стан повітря: що робити

У Києві тимчасове погіршення стану повітря, рекомендується утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у столиці фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу) через маловітряну погоду, - йдеться в повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендується:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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