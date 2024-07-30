В Киеве неизвестные сожгли медицинский эвакуационный автомобиль. Об этом сообщает руководитель медслужбы Виктория Ковач, передает УНН.

Детали

Сегодня утром в Киеве стало известно, что медицинский эвакуационный автомобиль, который ожидал ремонта, был найден сгоревшим. На видео с видеофиксации видно, как трое человек облили машину жидкостью и подожгли ее.

Руководитель медслужбы Виктория Ковач прокомментировала инцидент, отметив, что этот акт вандализма не только подрывает способность медслужбы эвакуировать раненых, но и презирает волонтеров, которые финансировали приобретение авто. Она подчеркнула, что такие действия вредят не только военным, но и гражданским гражданам, на которых повлияет уменьшение возможностей медицинской помощи.

Ковач считает, что преступники заслуживают наказания, но их не следует привлекать в армию, ведь их поведение уже свидетельствует о ненадежности. Она призвала найти эффективные меры для предотвращения подобных случаев, чтобы не тратить ресурсы на борьбу с внутренними врагами, отвлекая их от борьбы с внешними угрозами.

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