В Одессе разоблачены 6 местных жителей, которые по заказу спецслужб рф сожгли 15 автомобилей ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в одном из Telegram-каналов представитель рф предложил подозреваемым подзаработать денег, на что они согласились. По заказу российского куратора они должны были поджигать военные автомобили в Одессе.

Подозреваемые ночью объезжали территорию города и пытались выявить места парковки авто военнослужащих ВСУ. Согласовав координаты и цели для поджога с представителем рф, они получали "приказ" на их уничтожение.

Возгорание транспорта они снимали на видео и отправляли "заказчику", после чего получали деньги. Съемки враг использовал для создания ложного информационного повода для пропагандистских медиаресурсов рф о деятельности на территории Одессы антиукраинского подполья - рассказали в ОГП.

Установлено, что в течение июня - июля 2024 года фигуранты подожгли пятнадцать авто ВСУ.

Подозреваемые - шестеро жителей Одессы, самому старшему из группы 23 года, самому младшему участнику исполнилось 18. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, бутылки с зажигательной смесью и банковские карты, куда поступали деньги.

Им сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины)

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения - подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Следствие продолжается, решаются вопросы о дополнительной квалификации преступных действий и установления вероятных сообщников.

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