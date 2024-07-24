Двух мужчин задержали и сообщили о подозрении за поджог оборудования на железной дороге и автомобиля военного, за свои действия они получили денежное вознаграждение от заказчиков. Об этом сообщили в среду в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

«Сообщено о подозрении двум мужчинам в диверсии, совершенной в условиях военного положения, препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период и в умышленном повреждении чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины)», - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

По данным следствия, «подозреваемые через анонимный ТГ-канал получили заказ за деньги поджечь релейный и батарейный шкафы на железной дороге». «Имея при себе заранее приобретенный для поджога растворитель краски, один из подозреваемых облил легковоспламеняющимся веществом релейный и батарейный шкафы недалеко от железнодорожной станции в Оболонском районе, после чего поджег их», - рассказали в прокуратуре.

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«Также подозреваемые сожгли внедорожник военного NISSAN NAVARA. Свои действия они снимали на видео, чтобы предоставить его как доказательство выполненной работы», - указали в прокуратуре.

В качестве вознаграждения за свои услуги, по данным прокуратуры, «злоумышленники получили 200 долларов США за поджог шкафа, 1000 - за автомобиль».

Сейчас двое злоумышленников задержаны, им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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