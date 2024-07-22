Киев • УНН
В Киеве задержан диверсант, который по заданию российской разведки поджег релейный шкаф Укрзализныци. Злоумышленник планировал еще несколько поджогов на ключевых объектах, чтобы повредить логистике Сил обороны Украины.
Правоохранители задержали диверсанта, который по заданию разведки рф готовил серию поджогов на стратегических объектах Укрзализныци в Киеве и поджег релейный шкаф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Как указали в СБУ, основными целями врага были релейные шкафы вдоль магистральных железнодорожных линий на территории столицы.
Для совершения диверсий оккупанты привлекли местного жителя, который искал быстрого заработка в Телеграмм-каналах, и таким образом попал "во внимание" агрессора.
Чтобы выполнить вражеское задание, мужчина сначала согласовал "цель на поджог" с куратором, а затем вылил на технологическое оборудование Укрзализныци легковоспламеняющуюся смесь и поджег ее.
Затем отснял возгорание шкафа на камеру телефона, чтобы "отчитаться" спецслужбе страны-рф.
Диверсанта задержали "по горячим следам" в результате спецоперации в Киеве.
По имеющимся данным, злоумышленник должен был подготовить еще несколько поджогов на ключевых объектах Укрзализныци. Таким образом враг надеялся повредить логистике Сил обороны
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас диверсант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Поджигали релейные шкафы на объектах Укрзализныци: задержаны диверсанты фсб12 июля 2024, 08:10 • 17665 просмотров