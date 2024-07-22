Правоохранители задержали диверсанта, который по заданию разведки рф готовил серию поджогов на стратегических объектах Укрзализныци в Киеве и поджег релейный шкаф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Как указали в СБУ, основными целями врага были релейные шкафы вдоль магистральных железнодорожных линий на территории столицы.

Для совершения диверсий оккупанты привлекли местного жителя, который искал быстрого заработка в Телеграмм-каналах, и таким образом попал "во внимание" агрессора.

Чтобы выполнить вражеское задание, мужчина сначала согласовал "цель на поджог" с куратором, а затем вылил на технологическое оборудование Укрзализныци легковоспламеняющуюся смесь и поджег ее.

Затем отснял возгорание шкафа на камеру телефона, чтобы "отчитаться" спецслужбе страны-рф.

Диверсанта задержали "по горячим следам" в результате спецоперации в Киеве.

По имеющимся данным, злоумышленник должен был подготовить еще несколько поджогов на ключевых объектах Укрзализныци. Таким образом враг надеялся повредить логистике Сил обороны - указали в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас диверсант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Поджигали релейные шкафы на объектах Укрзализныци: задержаны диверсанты фсб