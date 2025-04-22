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В Киеве состоится благотворительный марафон MHP Run4Victory в поддержку "Хартии"

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Возможность объединиться вокруг общей цели: в мае состоится очередной благотворительный марафон MHP Run4Victory.

В Киеве состоится благотворительный марафон MHP Run4Victory в поддержку "Хартии"

18 мая на Трухановом острове, что в Киеве, состоится благотворительный марафон MHP Run4Victory, инициированный компанией МХП вместе с Благотворительным фондом "МХП-Громаді". Спортивный партнер - NewRun. Все собранные средства пойдут на поддержку 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия", которая сегодня держит оборону на Харьковском направлении, передает УНН.

Детали

Один из амбассадоров марафона - 34-летний военнослужащий Виталий, позывной "Аристократ". Он - командир взвода ударных беспилотных авиационных комплексов.

"Сейчас мы выполняем задачи на Харьковском направлении. Главное - чтобы враг не мог приблизиться к нашим пехотным позициям. Если у нас достаточно средств - ударные дроны, аккумуляторы, запчасти, то успешно сдерживаем врага. Если обеспечение уменьшается, противник продвигается ближе. Это создает риски. Поэтому для подразделения так важна поддержка украинцев", - рассказывает Виталий.

Он присоединился к рядам "Хартии" в 2024 году. До этого, с первых дней полномасштабного вторжения, проходил подготовку, искал подразделение, где мог бы быть максимально полезным.

Параллельно Виталий поддерживал собственную систему физической подготовки. С 24 сентября 2019 года до 27 сентября 2024 года - всего 1861 день - он ежедневно бегал не менее 10 км. Таким образом установил рекорд Украины.

"Я начал бегать в 2018 году - сначала небольшие дистанции на 3-5 километров, потом марафоны. А 24 сентября 2019-го решил попробовать ежедневный бег - без пропусков. С тех пор пробегал не менее 10 километров. И держал эту планку ровно пять лет, до 27 сентября 2024-го", - говорит Виталий.

За это время он преодолел десятки марафонов и ультрамарафонов, бегал в разных условиях - в горах, под дождем, при минус 20, на военных учениях, во время ротаций и переездов.

"У меня не сработала система "бегать три раза в неделю". Я либо делаю что-то постоянно, либо не делаю вообще. Просто определил для себя: бег есть ежедневно", - объясняет он.

Военный убежден, что именно дисциплина, которую воспитывал через бег, помогла не только поддерживать физическую форму, но и лучше понять себя, свои возможности и границы.

"Чувствовал себя значительно хуже в 27-28 лет, чем сейчас. Была постоянная усталость, апатия. Но с появлением в моей жизни регулярного спорта началась трансформация - появилась структура, постоянство. Я начал четко видеть, в каком направлении двигаюсь. Даже после марафонов продолжал бегать. Бывало, что после 42 километров еще вечером добегал 8 километров, потому что имел цель - 500 в месяц", - говорит спортсмен.

По мнению военного, такие забеги как MHP Run4Victory - это возможность объединиться вокруг общей цели. Подобные инициативы позволяют обеспечить военные подразделения всем необходимым и одновременно привлечь гражданских к взаимодействию с армией.

"Это способ поддержать конкретную бригаду. Когда есть оборудование - наши дроны работают. Когда дронов достаточно - пехота не вступает в прямое столкновение. Когда ресурсы заканчиваются - начинаются потери. Это очень прямая связь", - заключает Виталий.

Добавим, что участники забега смогут выбрать дистанцию - от 2 до 42 км. Предусмотрены также детские и инклюзивный забеги "Люди Титаны". Для военных, ветеранов и людей с инвалидностью участие является бесплатным.

Регистрация на забег – по ссылке.

Чтобы получить промокод на бесплатное участие – нужно обратиться по электронному адресу [email protected]

Справка

"МХП — Громаді" — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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