У Києві відбудеться благодійний марафон MHP Run4Victory на підтримку "Хартії"

18 травня на Трухановому острові, що у Києві, відбудеться благодійний марафон MHP Run4Victory, ініційований компанією МХП разом із Благодійним фондом "МХП-Громаді". Спортивним партнер - NewRun. Усі зібрані кошти підуть на підтримку 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", яка сьогодні тримає оборону на Харківському напрямку, передає УНН.

Деталі

Один з амбасадорів марафону - 34-річний військовослужбовець Віталій, позивний "Аристократ". Він - командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів.

"Зараз ми виконуємо завдання на Харківському напрямку. Головне - щоб ворог не міг наблизитися до наших піхотних позицій. Якщо маємо достатньо засобів - ударні дрони, акумулятори, запчастини, то успішно стримуємо ворога. Якщо забезпечення зменшується, противник просувається ближче. Це створює ризики. Тому для підрозділу така важлива підтримка українців", - розповідає Віталій.

Він приєднався до лав "Хартії" у 2024 році. До цього, з перших днів повномасштабного вторгнення, проходив підготовку, шукав підрозділ, де міг би бути максимально корисним.

Паралельно Віталій підтримував власну систему фізичної підготовки. З 24 вересня 2019 року до 27 вересня 2024 року - загалом 1861 день - він щодня бігав не менше 10 км. Таким чином встановив рекорд України.

"Я почав бігати у 2018 році - спершу невеликі дистанції на 3-5 кілометрів, потім марафони. А 24 вересня 2019-го вирішив спробувати щоденний біг - без пропусків. Відтоді пробігав не менше 10 кілометрів. І тримав цю планку рівно п'ять років, до 27 вересня 2024-го", - каже Віталій.

За цей час він подолав десятки марафонів і ультрамарафонів, бігав за різних умов - у горах, під дощем, при мінус 20, на військових навчаннях, під час ротацій і переїздів.

"У мене не спрацювала система "бігати три рази на тиждень". Я або роблю щось постійно, або не роблю взагалі. Просто визначив для себе: біг є щодня", - пояснює він.

Військовий переконаний, що саме дисципліна, яку виховував через біг, допомогла не лише підтримувати фізичну форму, а й краще зрозуміти себе, свої можливості й межі.

"Почувався значно гірше у 27-28 років, ніж зараз. Була постійна втома, апатія. Але з появою в моєму житті регулярного спорту почалась трансформація - зʼявилась структура, сталість. Я почав чітко бачити, у якому напрямку рухаюсь. Навіть після марафонів продовжував бігати. Бувало, що після 42 кілометрів ще ввечері добігав 8 кілометрів, бо мав ціль - 500 на місяць", - каже спортсмен.

На думку військового, такі забіги як MHP Run4Victory - це можливість об'єднатися навколо спільної мети. Подібні ініціативи дозволяють забезпечити військові підрозділи всім необхідним і водночас залучити цивільних до взаємодії з армією.

"Це спосіб підтримати конкретну бригаду. Коли є обладнання - наші дрони працюють. Коли дронів достатньо - піхота не вступає в пряме зіткнення. Коли ресурси закінчуються - починаються втрати. Це дуже прямий зв'язок", - підсумовує Віталій.

Додамо, що учасники забігу зможуть обрати дистанцію - від 2 до 42 км. Передбачені також дитячі та інклюзивний забіги "Люди Титани". Для військових, ветеранів і людей з інвалідністю участь є безкоштовною.

Реєстрація на забіг – за посиланням.

Щоб отримати промокод на безкоштовну участь – потрібно звернутися за електронною адресою [email protected]

Довідка

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.