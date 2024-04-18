В Киеве резко повысился уровень воды в Днепре. В КГВА уверяют, что угрозы подтопления нет

В Киеве резко повысился уровень Днепра - за последние сутки вода поднялась на 46 см. Однако угроз половодья для столицы нет. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

За последние сутки уровень Днепра в пределах Киева поднялся на 46 см. По состоянию на 18.04.2014, он составляет 607 см над "0" поста. Температура воды - 13 градусов С - резюмировали в КГВА.

Отмечают, что городе объявили первый (желтый) уровень опасности гидрологических явлений.

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Однако на данный момент половодье Киеву угрозы не несет. Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности - уверяют в Киевской городской военной администрации.

Дополнение

Также в ведомстве подчеркнули, что мониторинг нынешнего половодья продолжается. Также в КГВА добавили, что самый высокий показатель прошлого года 18 апреля составлял 657 см над "нулем".

Напомним,

В начале апреля, в КГВА заявили, что уровень воды в Днепре в Киеве достиг самой низкой отметки с начала весны - 492 см, опустившись на 40 см за сутки.