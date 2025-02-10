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В Киеве разоблачили банду квартирных воров, которые выдавали себя за иностранных военных

Киев  •  УНН

 • 8534 просмотра

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В Киеве задержали группу из 6 преступников, которые под видом бойцов иностранного легиона грабили квартиры. Среди задержанных - украинцы и иностранцы, некоторые находились в международном розыске.

Столичная полиция задержала группу преступников, которые грабили квартиры, маскируясь под бойцов иностранного легиона. Среди них - как украинцы, так и граждане других стран. Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции, передает УНН.

Среди фигурантов - 6 человек, украинцы и граждане других стран, среди которых ранее осужденные, а также находящиеся в международном розыске за умышленное убийство в РФ и имущественные преступления в Германии,

- говорится в сообщении.

Перед "выходом на дело" они тщательно готовились: следили за жертвами, анализировали их распорядок дня, изучали схемы проникновения в жилье.

Для маскировки меняли автомобили и номерные знаки, использовали поддельные документы и военную форму.

Банду возглавлял 58-летний мужчина с криминальным прошлым. Его подельники встречались на СТО, принадлежавшем одному из них, где обсуждали будущие преступления.

Во время обысков у них изъяли похищенные драгоценности, телефоны, банковские карты, трекеры и другую технику.

Сейчас четырех участников банды задержали, еще двум заочно сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Всем грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним

Родные украинских военных, которые находятся в плену, начали получать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками международных гуманитарных миссий и благотворительных фондов.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

КиевКриминал и ЧП
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