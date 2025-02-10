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У Києві викрили банду квартирних злодіїв, які видавали себе за іноземних військових

У Києві викрили банду квартирних злодіїв, які видавали себе за іноземних військових

Київ • УНН

 • 30470 перегляди

У Києві затримали групу з 6 злочинців, які під виглядом бійців іноземного легіону грабували помешкання. Серед затриманих - українці та іноземці, деякі перебували у міжнародному розшуку.

Столична поліція затримала групу злочинців, які грабували помешкання, маскуючись під бійців іноземного легіону. Серед них – як українці, так і громадяни інших країн. Про це пише пресслужба Національної поліції, передає УНН.

Серед фігурантів — 6 чоловік, українці та громадяни інших країн, з-поміж яких раніше засуджені, а також перебувають у міжнародному розшуку за умисне вбивство в рф та майнові злочини в Німеччині,

- йдеться у повідомленні.

Перед "виходом на справу" вони ретельно готувалися: стежили за жертвами, аналізували їхній розпорядок дня, вивчали схеми проникнення у житло.

Для маскування змінювали автомобілі та номерні знаки, використовували підроблені документи й військову форму.

Банду очолював 58-річний чоловік із кримінальним минулим. Його подільники зустрічалися на СТО, що належало одному з них, де обговорювали майбутні злочини.

Під час обшуків у них вилучили викрадені коштовності, телефони, банківські картки, трекери та іншу техніку.

Наразі чотирьох учасників банди затримали, ще двом заочно повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Усім загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Рідні українських військових, які перебувають у полоні, почали отримувати дзвінки від шахраїв, які представляються співробітниками міжнародних гуманітарних місій та благодійних фондів.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

КиївКримінал та НП
nimechchynaНімеччина
kyivКиїв

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