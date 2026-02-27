В Киеве обнаружены склады с 50 тоннами алкоголя-фальсификата известных брендов
Киев • УНН
Правоохранители обнаружили подпольные склады, где незаконно производили алкогольную продукцию под марками известных брендов. Изъято около 50 тонн спиртовой смеси и более тысячи тетрапаков готовой продукции.
Детали
По данным следствия, группа лиц организовала нелегальное производство водки, рома и виски с использованием маркировки популярных торговых марок. Во время санкционированных обысков на складах правоохранители изъяли около 50 тонн спиртовой смеси и спирта, более тысячи тетрапаков с готовой продукцией, бумажные коробки для упаковки виски и рома, а также оборудование для розлива фальсифицированного алкоголя.
Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
Вся изъятая продукция направлена на экспертизу.
