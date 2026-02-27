$43.210.03
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
В Киеве обнаружены склады с 50 тоннами алкоголя-фальсификата известных брендов

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Правоохранители обнаружили подпольные склады, где незаконно производили алкогольную продукцию под марками известных брендов. Изъято около 50 тонн спиртовой смеси и более тысячи тетрапаков готовой продукции.

В столице правоохранители обнаружили подпольные склады, где незаконно производили алкогольную продукцию под марками известных брендов. Всего изъято около 50 тонн спиртовой смеси. Об этом пишет Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, группа лиц организовала нелегальное производство водки, рома и виски с использованием маркировки популярных торговых марок. Во время санкционированных обысков на складах правоохранители изъяли около 50 тонн спиртовой смеси и спирта, более тысячи тетрапаков с готовой продукцией, бумажные коробки для упаковки виски и рома, а также оборудование для розлива фальсифицированного алкоголя.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Вся изъятая продукция направлена на экспертизу.

Напомним

Правоохранители разоблачили схему хищения более 50 млн гривен во время ремонта Трипольской ТЭС. Шести лицам сообщено о подозрении в завладении имуществом и легализации доходов.

Андрей Тимощенков

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Обыск
Бренд
Генеральный прокурор Украины
Украина