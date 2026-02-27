У Києві викрили склади з 50 тоннами алкоголю-фальсифікату відомих брендів
Київ • УНН
Правоохоронці виявили підпільні склади, де незаконно виготовляли алкогольну продукцію під марками відомих брендів. Вилучено близько 50 тонн спиртової суміші та понад тисячу тетрапаків готової продукції.
Деталі
За даними слідства, група осіб організувала нелегальне виробництво горілки, рому та віскі з використанням маркування популярних торгових марок. Під час санкціонованих обшуків на складах правоохоронці вилучили близько 50 тонн спиртової суміші та спирту, понад тисячу тетрапаків із готовою продукцією, паперові коробки для пакування віскі та рому, а також обладнання для розливу фальсифікованого алкоголю.
Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів за ст. 204 Кримінального кодексу України.
Усю вилучену продукцію направлено на експертизу.
