У Києві викрили склади з 50 тоннами алкоголю-фальсифікату відомих брендів

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Правоохоронці виявили підпільні склади, де незаконно виготовляли алкогольну продукцію під марками відомих брендів. Вилучено близько 50 тонн спиртової суміші та понад тисячу тетрапаків готової продукції.

У Києві викрили склади з 50 тоннами алкоголю-фальсифікату відомих брендів
Фото: pixabay

У столиці правоохоронці виявили підпільні склади, де незаконно виготовляли алкогольну продукцію під марками відомих брендів. Загалом вилучено близько 50 тонн спиртової суміші. Про це пише Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, група осіб організувала нелегальне виробництво горілки, рому та віскі з використанням маркування популярних торгових марок. Під час санкціонованих обшуків на складах правоохоронці вилучили близько 50 тонн спиртової суміші та спирту, понад тисячу тетрапаків із готовою продукцією, паперові коробки для пакування віскі та рому, а також обладнання для розливу фальсифікованого алкоголю.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів за ст. 204 Кримінального кодексу України.

Усю вилучену продукцію направлено на експертизу.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили схему розкрадання понад 50 млн гривень під час ремонту Трипільської ТЕС. Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні майном та легалізації доходів.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКиївКримінал
Обшук
Бренд
Генеральний прокурор (Україна)
