В Киеве громко: ПВО сбивает вражеские дроны

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Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
21:01 • 29314 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
18:07 • 69752 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 100441 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 104545 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

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Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 104843 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 120657 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 106850 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

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Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 123448 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 111591 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

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Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
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В Киеве громко: ПВО сбивает вражеские дроны

В Киеве громко: ПВО сбивает вражеские дроны

Киев  •  УНН

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Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны в Киеве на Оболони. Мэр призвал жителей столицы находиться в укрытиях из-за движения вражеского БПЛА в направлении центра города.

В Киеве шумно. Работают силы противовоздушной обороны. Об этом информирует Киевский городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

В субботу, 08 февраля в 01:06 мэр Киева написал в своем Тelegram-канале о работе ПВО.

На Оболони работает ПВО. Вражеский БпЛА движется на центр города

- говорится в заметке.

Чиновник призвал всех находиться в укрытиях.

Над Украиной сбили 81 дрон из 112 запущенных рф: какие области пострадали из-за вражеской атаки07.02.25, 08:26 • 55450 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
vitalii-klychkoВиталий Кличко
ukrainaУкраина
kievКиев

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