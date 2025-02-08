В Киеве громко: ПВО сбивает вражеские дроны

В Киеве шумно. Работают силы противовоздушной обороны. Об этом информирует Киевский городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

В субботу, 08 февраля в 01:06 мэр Киева написал в своем Тelegram-канале о работе ПВО.

На Оболони работает ПВО. Вражеский БпЛА движется на центр города - говорится в заметке.

Чиновник призвал всех находиться в укрытиях.

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