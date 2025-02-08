В Киеве громко: ПВО сбивает вражеские дроны
Киев • УНН
Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны в Киеве на Оболони. Мэр призвал жителей столицы находиться в укрытиях из-за движения вражеского БПЛА в направлении центра города.
В Киеве шумно. Работают силы противовоздушной обороны. Об этом информирует Киевский городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
В субботу, 08 февраля в 01:06 мэр Киева написал в своем Тelegram-канале о работе ПВО.
На Оболони работает ПВО. Вражеский БпЛА движется на центр города
Чиновник призвал всех находиться в укрытиях.
Над Украиной сбили 81 дрон из 112 запущенных рф: какие области пострадали из-за вражеской атаки07.02.25, 08:26 • 55450 просмотров