У Києві гучно: ППО збиває ворожі дрони
Київ • УНН
Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони в Києві на Оболоні. Мер закликав мешканців столиці перебувати в укриттях через рух ворожого БПЛА у напрямку центру міста.
У Києві гучно. Працюють сили протиповітряної оборони. Про це інформує Київський міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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В суботу, 08 лютого о 01:06 мер Києва написав у своєму Тelegram-каналі про роботу ППО.
На Оболоні працює ППО. Ворожий БпЛА рухається на центр міста
Чиновник закликав всіх перебувати в укриттях.
Над Україною збили 81 дрон з 112 запущених рф: які області постраждали через ворожу атаку07.02.25, 08:26 • 59578 переглядiв