У Києві гучно: ППО збиває ворожі дрони

У Києві гучно. Працюють сили протиповітряної оборони. Про це інформує Київський міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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В суботу, 08 лютого о 01:06 мер Києва написав у своєму Тelegram-каналі про роботу ППО.

На Оболоні працює ППО. Ворожий БпЛА рухається на центр міста - йдеться у дописі.

Чиновник закликав всіх перебувати в укриттях.

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