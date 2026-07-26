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В Киеве после ночной атаки возникли пожары в трех районах, сгорели склад и 11 автомобилей

Киев • УНН

 • 3770 просмотра

В результате ночного обстрела Киева возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах. Сгорели склад, 10 легковых автомобилей и грузовик, пожары ликвидированы.

В Киеве после ночной атаки возникли пожары в трех районах, сгорели склад и 11 автомобилей

В результате ночного российского обстрела Киева произошли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Подробности

Сегодня ночью столица снова оказалась под обстрелом, из-за чего возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах

– сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в Деснянском районе сгорел склад, а также 10 легковых автомобилей и грузовик на парковке. В Шевченковском районе огонь охватил 4-этажное расселенное здание, а в Соломенском произошел пожар и разрушение в нежилом помещении.

В ГСЧС отметили, что все пожары уже ликвидировали.

Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается26.07.26, 00:56 • 14328 просмотров

Степан Гафтко

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