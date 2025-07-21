В Киеве после ночной атаки рф возобновила работу станция метро "Лукьяновская"

В Киеве станция метро "Лукьяновская" возобновила работу после ночной атаки рф, сообщили в понедельник в КГГА, пишет УНН.

Станция метро "Лукьяновская" работает в обычном режиме - сообщили в КГГА.

Автобусы №№ 14-Т, 112, 119, 50-ТР возобновили движение по своим маршрутам.

Напомним

Вход на станцию метро "Лукьяновская" в Киеве был поврежден в результате ночной атаки рф. Она была закрыта, движение наземного транспорта также было изменено.

В Киеве после атаки рф станция метро "Лукьяновская" закрыта, остальные работают нормально