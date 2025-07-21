В Киеве после ночной атаки рф возобновила работу станция метро "Лукьяновская"
Киев • УНН
Станция метро "Лукьяновская" в Киеве и автобусные маршруты №№ 14-Т, 112, 119, 50-ТР возобновили работу после повреждений в результате ночной атаки РФ.
В Киеве станция метро "Лукьяновская" возобновила работу после ночной атаки рф, сообщили в понедельник в КГГА, пишет УНН.
Станция метро "Лукьяновская" работает в обычном режиме
Автобусы №№ 14-Т, 112, 119, 50-ТР возобновили движение по своим маршрутам.
Напомним
Вход на станцию метро "Лукьяновская" в Киеве был поврежден в результате ночной атаки рф. Она была закрыта, движение наземного транспорта также было изменено.
В Киеве после атаки рф станция метро "Лукьяновская" закрыта, остальные работают нормально21.07.25, 08:28 • 2962 просмотра