У Києві після нічної атаки рф відновила роботу станція метро "Лук'янівська"

У Києві станція метро "Лук'янівська" відновила роботу після нічної атаки рф, повідомили у понеділок у КМДА, пише УНН.

Станція метро "Лукʼянівська" працює у звичному режимі - повідомили в КМДА.

Автобуси №№ 14-Т, 112, 119, 50-ТР відновили рух власними маршрутами.

Нагадаємо

Вхід на станцію метро "Лукʼянівська" у Києві було пошкоджено внаслідок нічної атаки рф. Її було закрито, рух наземного транспорту також було змінено.

У Києві після атаки рф станція метро "Лук'янівська" закрита, інші працюють нормально