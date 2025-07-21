У Києві після нічної атаки рф відновила роботу станція метро "Лук'янівська"

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
Ексклюзив
09:08 • 2088 перегляди
Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
Ексклюзив
07:58 • 10269 перегляди
Експерт про затримання в НАБУ: контррозвідка провела важливу роботу
05:40 • 27902 перегляди
СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в НАБУ: що відомо
03:31 • 75307 перегляди
Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф
Ексклюзив
20 липня, 09:39 • 77045 перегляди
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 07:27 • 153073 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
19 липня, 21:47 • 149014 перегляди
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
19 липня, 17:24 • 102570 перегляди
Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
19 липня, 14:56 • 65044 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 166656 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.3м/с
60%
743мм
Популярнi новини
На Харківщині чоловік увірвався до ТЦК і відлупцював поліцейського20 липня, 23:29 • 36010 перегляди
Атака на Харків: 11 прильотів, пошкоджено житловий комплекс та інфраструктуру, спалахнули пожежі20 липня, 23:44 • 35287 перегляди
Київ під масованою атакою: 50 ворожих БпЛА намагаються оточити столицю, лунають вибухи21 липня, 00:30 • 44613 перегляди
Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі21 липня, 01:18 • 47878 перегляди
Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи06:20 • 29405 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 314057 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 234961 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 299627 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 316680 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 493859 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 70280 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 166655 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 186819 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 186665 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 189311 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Financial Times
Fox News
Saab JAS 39 Gripen

У Києві після нічної атаки рф відновила роботу станція метро "Лук'янівська"

Київ • УНН

 • 1642 перегляди

Станція метро "Лук'янівська" у Києві та автобусні маршрути №№ 14-Т, 112, 119, 50-ТР відновили роботу після пошкоджень внаслідок нічної атаки РФ.

У Києві після нічної атаки рф відновила роботу станція метро "Лук'янівська"

У Києві станція метро "Лук'янівська" відновила роботу після нічної атаки рф, повідомили у понеділок у КМДА, пише УНН.

Станція метро "Лукʼянівська" працює у звичному режимі

- повідомили в КМДА.

Автобуси №№ 14-Т, 112, 119, 50-ТР відновили рух власними маршрутами.

Нагадаємо

Вхід на станцію метро "Лукʼянівська" у Києві було пошкоджено внаслідок нічної атаки рф. Її було закрито, рух наземного транспорту також було змінено.

У Києві після атаки рф станція метро "Лук'янівська" закрита, інші працюють нормально21.07.25, 08:28 • 3044 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Київ
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9