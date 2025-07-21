У Києві після нічної атаки рф відновила роботу станція метро "Лук'янівська"
Київ • УНН
Станція метро "Лук'янівська" у Києві та автобусні маршрути №№ 14-Т, 112, 119, 50-ТР відновили роботу після пошкоджень внаслідок нічної атаки РФ.
У Києві станція метро "Лук'янівська" відновила роботу після нічної атаки рф, повідомили у понеділок у КМДА, пише УНН.
Станція метро "Лукʼянівська" працює у звичному режимі
Автобуси №№ 14-Т, 112, 119, 50-ТР відновили рух власними маршрутами.
Нагадаємо
Вхід на станцію метро "Лукʼянівська" у Києві було пошкоджено внаслідок нічної атаки рф. Її було закрито, рух наземного транспорту також було змінено.
У Києві після атаки рф станція метро "Лук'янівська" закрита, інші працюють нормально21.07.25, 08:28 • 3044 перегляди