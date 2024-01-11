В Киеве попрощались с погибшим на войне поэтом Максимом Кривцовым с позывным "Дали"

11 января в Михайловском соборе в Киеве прошло прощание с погибшим военнослужащим и поэтом Максимом "Дали" Кривцовым. Об этом сообщает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Максим Кривцов погиб на фронте 7 января. В полдень воина отпели в Михайловском Златоверхом соборе. После похоронная процессия отправилась на Майдан Независимости.

Отдать дань уважения погибшему бойцу пришли около тысячи человек: родственники, друзья, военнослужащие и те, кто не был лично знаком с Максимом Кривцовым.

Почтить память поэта пришел музыкант и военнослужащий Юрко Юрченко, который на стихи Кривоцова создал песню "Желтый скотч".

Похоронят Максима "Дали" Кривцова в пятницу, 12 января, в Ривне.

На войне погиб футбольный арбитр Владимир Безборотько

Напомним,

Максим Кривцов ушел на войну добровольцем в 2014 году. Впоследствии работал в Центре реабилитации и реадаптации участников войны на Донбассе и в Veteran Hub. После полномасштабного вторжения в феврале 2022-го вернулся в ряды ВСУ. Продолжал писать стихи и прозу. Его сборник стихов "Стихи из бойницы" раскупили за один день, поэтому издательство "Наш Формат" объявило о начале предзаказа на новый тираж, который ориентировочно выйдет в феврале.

На следующей неделе на Давосе США хотят услышать от Зеленского четкий план ведения войны - Bloomberg