В Киеве попрощались с погибшим на войне поэтом Максимом Кривцовым с позывным "Дали"
В Киеве попрощались с погибшим воином-поэтом Максимом "Дали" Кривцовым, который погиб в бою 7 января и будет похоронен в Ривне.
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
Министерство здравоохранения Украины не видит необходимости в национальном карантине из-за гриппа и COVID-19, полагаясь на региональные мероприятия и противоэпидемические протоколы.
До конца 2024 года Украина должна перейти на единый номер экстренной помощи 112
До конца 2024 года в Украине появится общенациональный номер экстренной помощи 112, который будет поддерживать несколько языков и язык жестов. Существующие номера экстренных служб останутся в пользовании.
На Киевщине патрульные задержали пьяного водителя, который сбил полицейского
На Киевщине задержали водителя, который в нетрезвом состоянии пытался скрыться от патрульных, во время чего сбил одного из полицейских.
Доходы рф от нефти и газа в прошлом году упали почти на четверть - Bloomberg
Доходы рф от налогов на нефть и газ снизились на 24% по сравнению с предыдущим годом.
150 тысяч украинских детей, находящихся в Польше, не посещают местные школы
Польша не уверена, что 150 тысяч украинских детей продолжают обучение, поскольку родители утверждают, что они учатся дистанционно.
Враг несет значительные потери в районе Купянского леса, готовится к возобновлению наступательных действий на Северском направлении - Сырский
Российские войска пытаются захватить Купянский лес, но несут значительные потери; идет подготовка к возобновлению наступательных действий на Северском направлении.
В Северной Корее произошло землетрясение вблизи ядерного полигона
Возле северокорейского ядерного полигона Пунгери произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла; его причина остается неизвестной.
Неизвестные угрожали взорвали дом судьи, который ведет дело против Трампа
Судья Артур Энгорон, который ведет дело Трампа, получил угрозу о минировании его дома перед слушанием дела.
Зеленский прибыл в Латвию
Президент Украины Зеленский находится в Латвии, после визитов в Эстонию и Литву.