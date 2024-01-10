На войне погиб футбольный арбитр Владимир Безборотько
Украинский арбитр Владимир Безборотко погиб, защищая защищая Украину на Запорожском направлении от россии.
Оккупанты 11 раз ударили по Донецкой области: есть разрушения и раненые
российские войска 11 раз атаковали Донецкую область, ранив двух гражданских и применив тяжелое вооружение по восьми населенным пунктам.
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
Эксперты КНИИСЭ проведут исследования обломков ракет, чтобы проверить, передала ли КНДР ракеты россии.
Ким Чен Ын посетил оружейные заводы на фоне критики по поводу торговли с рф
Ким Чен Ын посетил военные заводы для оценки производства оружия на фоне глобального осуждения торговли Северной Кореи оружием с Россией.
Оккупанты постепенно уничтожают Невское на Луганщине: за две недели 12 домов
Оккупанты постепенно разрушают поселок Невское на Луганщине: за две недели разрушено 12 домов, ежедневно сообщают о воздушных налетах и обстрелах.
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в этом году
Ожидается, что экономика Украины вырастет на 3,2% в 2024 году, несмотря на такие вызовы, как российское вторжение и высокая инфляция.
Президент Эквадора объявил войну мафии: в стране начались беспорядки
Президент Эквадора Нобоа объявил войну бандам назвав их террористическими организациями. Сейчас по всей стране продолжаются беспорядки.
Мы хотим очень четко продемонстрировать путину, что мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов - Кэмерон
Великобритания обязуется поддерживать Украину в период следующих лет и призывает увеличить военное производство, чтобы противостоять переходу России к экономике военного времени.
В энергосистеме сегодня ожидают незначительный дефицит, графики отключений не применяются
В Украине сегодня ожидают дефицит электроэнергии из-за увеличения потребления в холодную погоду; отключений не планируется, но потребителей призывают экономить электроэнергию.
"Зігріємо всюди, де наші люди": WOG передал военным Сил территориальной обороны ВСУ более 1 000 000 химических грелок
Компания WOG передала более 1 миллиона химических грелок Силам территориальной обороны для борьбы с переохлаждением. Эти грелки обеспечивают тепло до 8 часов.