На войне погиб поэт Максим Кривцов
Киев • УНН
Украинский поэт и военный Максим Кривцов погиб на войне 7 января, что подтвердил писатель Любко Дереш.
На фронте 7 января погиб поэт и военный Максим Кривцов. Об этом сообщил украинский писатель Любко Дереш, передает УНН.
"Сегодня погиб поэт Кривцов Максим. Имел удачу общаться с ним и вести занятия, где он был как слушатель, на ветеранской программе "Голоса войны". Очень живой, остроумный, чрезвычайно талантливый человек", - написал Дереш.
Дереш привел небольшой фрагмент из синопсиса романа Кривцова:
"...Когда возвращаемся с ротаций, едем в машине домой, мы не чувствуем счастья, хотя хотим возвращения. Наверное. Мы чувствуем одно - пустоту. Одну общую на всех пустоту, коллективную, как память. Мы захлебываемся ею и задыхаемся от ее испарений.
Итак. Я хочу рассказать о многоэтажке, на 77 этаже которой расположен офис телеканала "Забвение". Весь рассказ будет происходить в рамках самой ужасной программы в мире "Ток-шоу Война"...."
"Пусть забвение не коснется тебя. Вечная память герою", - добавил Дереш.
На войне погиб поэт Максим Кривцов
Украинский поэт и военный Максим Кривцов погиб на войне 7 января, что подтвердил писатель Любко Дереш.
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