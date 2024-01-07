На войне погиб поэт Максим Кривцов

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
  •  100554 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  173601 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  209817 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  185847 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  179484 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  150819 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  304899 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  182462 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  320305 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  171197 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  191085 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

Эксклюзив
Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  203660 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  206981 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

Эксклюзив
Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  205161 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192713 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-voine-pogib-poet-maksim-krivtsov

На войне погиб поэт Максим Кривцов

Киев  •  УНН

07 январь 2024, 20:03  •  16107 просмотра

Read in English

Украинский поэт и военный Максим Кривцов погиб на войне 7 января, что подтвердил писатель Любко Дереш.

На фронте 7 января погиб поэт и военный Максим Кривцов. Об этом сообщил украинский писатель Любко Дереш, передает УНН.

"Сегодня погиб поэт Кривцов Максим. Имел удачу общаться с ним и вести занятия, где он был как слушатель, на ветеранской программе "Голоса войны". Очень живой, остроумный, чрезвычайно талантливый человек", - написал Дереш.

Дереш привел небольшой фрагмент из синопсиса романа Кривцова:

"...Когда возвращаемся с ротаций, едем в машине домой, мы не чувствуем счастья, хотя хотим возвращения. Наверное. Мы чувствуем одно - пустоту. Одну общую на всех пустоту, коллективную, как память. Мы захлебываемся ею и задыхаемся от ее испарений.

Итак. Я хочу рассказать о многоэтажке, на 77 этаже которой расположен офис телеканала "Забвение". Весь рассказ будет происходить в рамках самой ужасной программы в мире "Ток-шоу Война"...."

"Пусть забвение не коснется тебя. Вечная память герою", - добавил Дереш.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
На війні загинув поет Максим Кривцов
Poet Maksym Kryvtsov died in the war
Новости по теме

На войне погиб поэт Максим Кривцов

Украинский поэт и военный Максим Кривцов погиб на войне 7 января, что подтвердил писатель Любко Дереш.

Общество •   •  16107 просмотра
На войне погиб поэт Максим Кривцов

Силы обороны сбили уже 25 вражеских "Кинжалов" - спикер Воздушных Сил

Военно-воздушные силы Украины сообщают, что с начала вторжения они сбили 25 из 63 российских ракет "Кинжал".

Война •   •  21191 просмотра
Силы обороны сбили уже 25 вражеских "Кинжалов" - спикер Воздушных Сил

На Львовщине в ДТП погибла женщина, среди травмированных есть ребенок

Женщина погибла и пять человек, в том числе ребенок, получили ранения в автокатастрофе на Львовщине.

Криминал и ЧП •   •  17416 просмотра
На Львовщине в ДТП погибла женщина, среди травмированных есть ребенок

В Берлине прошла акция с требованием предоставить Украине ракеты Taurus

Активисты в Германии митинговали возле парламента, протестуя против российских ракетных атак на Украину и призывая немецкого премьер-министра оказать военную поддержку и ввести санкции.

Политика •   •  20103 просмотра
В Берлине прошла акция с требованием предоставить Украине ракеты Taurus

В Словении группа людей оказалась в ловушке, в популярной среди туристов пещере "Крижна Яма"

Пять человек оказались в ловушке в словенской пещере Крижна Яма из-за подъёма воды. Для помощи были отправлены спасатели, но освобождение туристов может занять несколько дней.

Новости Мира •   •  16776 просмотра
В Словении группа людей оказалась в ловушке, в популярной среди туристов пещере "Крижна Яма"

В Баварии мужчина нашел противотанковую мину, которую, вероятно, вымыло наводнение

В Германии мужчина нашел противотанковую мину, вероятно, перемещенную наводнением; саперы безопасно изъяли ее.

Новости Мира •   •  20119 просмотра
В Баварии мужчина нашел противотанковую мину, которую, вероятно, вымыло наводнение

Зеленский провел длительное совещание, на котором были сформулированы задачи на 2024 год

Зеленский встретился с украинскими чиновниками, чтобы определить задачи на 2024 год по отношениям Украины с ЕС и НАТО.

Политика •   •  23612 просмотра
Зеленский провел длительное совещание, на котором были сформулированы задачи на 2024 год

Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии: обсудили подготовку конференции в Токио и восстановление Украины

Зеленский и министр иностранных дел Японии Камикава обсудили поддержку Токио в восстановлении Украины накануне февральской конференции.

Политика •   •  25037 просмотра
Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии: обсудили подготовку конференции в Токио и восстановление Украины

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага - Генштаб

Украинские военные отбили 16 атак в Авдеевке и прилегающих районах, противостояли наступлению врага и артиллерийским обстрелам в Донецкой области.

Война •   •  31462 просмотра
На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага - Генштаб

Мы стремимся опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире - Зеленский

Зеленский стремится усилить противовоздушную оборону Украины и предлагает совместное оборонное производство со Швецией, подчеркивая роль страны в европейской безопасности.

Политика •   •  29293 просмотра
Мы стремимся опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире - Зеленский