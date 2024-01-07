На войне погиб поэт Максим Кривцов

На фронте 7 января погиб поэт и военный Максим Кривцов. Об этом сообщил украинский писатель Любко Дереш, передает УНН.

"Сегодня погиб поэт Кривцов Максим. Имел удачу общаться с ним и вести занятия, где он был как слушатель, на ветеранской программе "Голоса войны". Очень живой, остроумный, чрезвычайно талантливый человек", - написал Дереш.

Дереш привел небольшой фрагмент из синопсиса романа Кривцова:

"...Когда возвращаемся с ротаций, едем в машине домой, мы не чувствуем счастья, хотя хотим возвращения. Наверное. Мы чувствуем одно - пустоту. Одну общую на всех пустоту, коллективную, как память. Мы захлебываемся ею и задыхаемся от ее испарений.

Итак. Я хочу рассказать о многоэтажке, на 77 этаже которой расположен офис телеканала "Забвение". Весь рассказ будет происходить в рамках самой ужасной программы в мире "Ток-шоу Война"...."

"Пусть забвение не коснется тебя. Вечная память герою", - добавил Дереш.