На війні загинув поет Максим Кривцов
Київ • УНН
Український поет і військовий Максим Кривцов загинув на війні 7 січня, що підтвердив письменник Любко Дереш.
На фронті 7 січня загинув поет і військовий Максим Кривцов. Про це повідомив український письменник Любко Дереш, передає УНН.
"Сьогодні загинув поет Кривцов Максим. Мав удачу спілкуватися з ним і вести заняття, де він був як слухач, на ветеранській програмі "Голоси війни". Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина". – написав Дереш.
Дереш навів невеликий фрагмент із синопсису роману Кривцова:
"...Коли повертаємось із ротацій, їдемо в автівці додому, ми не відчуваємо щастя, хоча хочемо повернення. Напевне. Ми відчуваємо одне – порожнечу. Одну спільну на всіх порожнечу, колективну, як пам’ять. Ми захлинаємось нею і задихаємось від її випарів.
Отже. Я хочу розповісти про багатоповерхівку, на 77 поверсі якої розміщений офіс телеканалу "Забуття". Вся розповідь відбуватиметься у межах найжахливішої програми у світі "Ток-шоу Війна"...."
"Нехай забуття не торкнеться тебе. Вічна пам'ять героєві", - додав Дереш.
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