На війні загинув футбольний арбітр Володимир Безборотько
Київ • УНН
Український арбітр Володимир Безборотко загинув, захищаючи захищаючи Україну на Запорізькому напрямку від росії.
На Запорізькому напрямку, захищаючи Україну проти російських окупантів, загинув 27-річний футбольний арбітр Володимир Безборотько. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу УАФ.
На війні проти росії загинув арбітр ДЮФЛУ, буковинець, 27-річний Володимир Безборотько. Володимир Безборотько працював у Асоціації футболу Чернівецької області та зробив вагомий внесок у популяризацію дитячо-юнацького футболу Буковини
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Як зазначається, арбітр загинув, захищаючи Україну на Запорізькому напрямку.
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