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На війні загинув футбольний арбітр Володимир Безборотько

На війні загинув футбольний арбітр Володимир Безборотько

Київ • УНН

 • 31083 перегляди

Український арбітр Володимир Безборотко загинув, захищаючи захищаючи Україну на Запорізькому напрямку від росії.

На Запорізькому напрямку, захищаючи Україну проти російських окупантів, загинув 27-річний футбольний арбітр Володимир Безборотько. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу УАФ

На війні проти росії загинув арбітр ДЮФЛУ, буковинець, 27-річний Володимир Безборотько. Володимир Безборотько працював у Асоціації футболу Чернівецької області та зробив вагомий внесок у популяризацію дитячо-юнацького футболу Буковини

- йдеться у повідомленні УАФ.

Деталі 

Як зазначається, арбітр загинув, захищаючи Україну на Запорізькому напрямку.

На війні загинув поет Максим Кривцов07.01.24, 22:03 • 34760 переглядiв

Тетяна Краєвська

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