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У Києві попрощалися із загиблим на війні поетом Максимом Кривцовим з позивним "Далі"

У Києві попрощалися із загиблим на війні поетом Максимом Кривцовим з позивним "Далі"

Київ • УНН

 • 26994 перегляди

У Києві попрощалися із загиблим воїном-поетом Максимом "Далі" Кривцовим, який загинув у бою 7 січня і буде похований у Рівному.

11 січня у Михайлівському соборі у Києві пройшло прощання із загиблим військовослужбовцем та поетом Максимом "Далі" Кривцовим. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.

Деталі

Максим Кривцов загинув на фронті 7 січня. Опівдні воїна відспівали у Михайлівському Золотоверхому соборі. Опісля похоронна процесія вирушила на Майдан Незалежності.

Віддати шану загиблому бійцю прийшли близько тисячі людей: родичі, друзі, військовослужбовці і ті, хто не був особисто знайомий з Максимом Кривцовим.

Вшанувати пам'ять поета прийшов музикант і військовослужбовець Юрко Юрченко, який на вірші Кривоцова створив пісню "Жовтий скотч".

Поховають Максима "Далі" Кривцова у п'ятницю, 12 січня, у Рівному.

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Нагадаємо

Максим Кривцов пішов на війну добровольцем у 2014 році. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників війни на Донбасі та у Veteran Hub. Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го повернувся до лав ЗСУ. Продовжував писати вірші та прозу. Його збірку віршів "Вірші з бійниці" розкупили за один день, тому видавництво "Наш Формат" оголосило про початок передзамовлення на новий тираж, який орієнтовно вийде у лютому.

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Лілія Подоляк

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