В Киеве подростков заподозрили во взрыве на паркинге, на родителей составили протоколы

ukenru
Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
14:08 • 11646 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
12:43 • 64672 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
10:49 • 104517 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 141167 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 156990 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 187834 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 288079 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 174638 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 193637 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 160849 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: что известно

Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: что известно

16 января, 06:55 • 103323 просмотра
Экс-руководитель метро Киева Брагинский выехал за границу через поддельное заключение ВВК, начато производство - полиция

Экс-руководитель метро Киева Брагинский выехал за границу через поддельное заключение ВВК, начато производство - полиция

08:56 • 83891 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

10:18 • 117834 просмотра
В центре Киева работает ПВО - мэр

В центре Киева работает ПВО - мэр

10:22 • 67499 просмотра
В феврале из-за морозов могут вернуться отключения электроэнергии

В феврале из-за морозов могут вернуться отключения электроэнергии

11:56 • 31376 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 173655 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 191610 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 191521 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 288079 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 206604 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

10:18 • 117834 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 125559 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 158916 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 147862 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 150954 просмотра
Актуальное
В Киеве подростков заподозрили во взрыве на паркинге, на родителей составили протоколы

В Киеве подростков заподозрили во взрыве на паркинге, на родителей составили протоколы

Киев  •  УНН

 • 3938 просмотра

Read in English

Двое 15-летних подростков подозреваются в том, что смешали химические вещества в бутылке, что привело к взрыву на паркинге в Киеве. На родителей составили административные протоколы, а с детьми провели профилактическую беседу.

В Киеве подростки подозреваются в том, что устроили опасный эксперимент с химикатами на паркинге, что привело к взрыву, полицейские привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

На днях в полицию поступило сообщение о том, что на паркинге в Днепровском районов  был слышен взрыв.

Во время проверки полицейские установили, что к совершению правонарушения причастны двое несовершеннолетних жителей столицы. 

«15-летние парни ради развлечения смешали химические вещества в пластиковой бутылке, которая в дальнейшем взорвалась. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал», - сообщили в полиции.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетними и составили на их родителей протоколы по ст. 184 кодекса Украины об административных правонарушениях - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

В Белгороде-Днестровском произошел взрыв возле государственного учреждения: на месте полиция и СБУ09.01.25, 17:21 • 23898 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы