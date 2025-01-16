В Киеве подростков заподозрили во взрыве на паркинге, на родителей составили протоколы
Киев • УНН
Двое 15-летних подростков подозреваются в том, что смешали химические вещества в бутылке, что привело к взрыву на паркинге в Киеве. На родителей составили административные протоколы, а с детьми провели профилактическую беседу.
В Киеве подростки подозреваются в том, что устроили опасный эксперимент с химикатами на паркинге, что привело к взрыву, полицейские привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.
Детали
На днях в полицию поступило сообщение о том, что на паркинге в Днепровском районов был слышен взрыв.
Во время проверки полицейские установили, что к совершению правонарушения причастны двое несовершеннолетних жителей столицы.
«15-летние парни ради развлечения смешали химические вещества в пластиковой бутылке, которая в дальнейшем взорвалась. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал», - сообщили в полиции.
Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетними и составили на их родителей протоколы по ст. 184 кодекса Украины об административных правонарушениях - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.
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