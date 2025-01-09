В Белгороде-Днестровском произошел взрыв возле государственного учреждения: на месте полиция и СБУ

В Белгороде-Днестровском, что в Одесской области, прогремел взрыв возле одного из государственных учреждений, на месте работают правоохранители, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.

Детали

По данным полиции, происшествие произошло сегодня около 14 часов возле одного из государственных учреждений. В результате взрыва никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, Службы безопасности Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Обстоятельства устанавливаются.