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У Білгороді-Дністровському стався вибух біля державної установи: на місці поліція та СБУ

Київ • УНН

 • 24706 перегляди

В Одеській області біля державної установи пролунав вибух, постраждалих немає. На місці працюють правоохоронці, СБУ та ДСНС, обставини події встановлюються.

У Білгороді-Дністровському, що на Одещині, пролунав вибух біля однієї із державних установ, на місці працюють правоохоронці, передає УНН із посиланням на ГУ НП в Одеській області.

Деталі

За даними поліції, подія сталася сьогодні близько 14-ї години біля однієї із державних установ. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На місці події працюють співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та Державної служби України з надзвичайних ситуації.

Обставини встановлюються.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
odesaОдеса

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