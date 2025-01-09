У Білгороді-Дністровському стався вибух біля державної установи: на місці поліція та СБУ

У Білгороді-Дністровському, що на Одещині, пролунав вибух біля однієї із державних установ, на місці працюють правоохоронці, передає УНН із посиланням на ГУ НП в Одеській області.

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За даними поліції, подія сталася сьогодні близько 14-ї години біля однієї із державних установ. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На місці події працюють співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та Державної служби України з надзвичайних ситуації.

Обставини встановлюються.