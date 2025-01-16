У Києві підлітків запідозрили у вибуху на паркінгу, на батьків склали протоколи
Київ • УНН
Двоє 15-річних підлітків підозрюються у тому, що змішали хімічні речовини у пляшці, що призвело до вибуху на паркінгу в Києві. На батьків склали адміністративні протоколи, а з дітьми провели профілактичну бесіду.
У Києві підлітки підозрюються у тому, що влаштували небезпечний експеримент з хімікатами на паркінгу, що призвело до вибуху, поліцейські притягнули до відповідальності батьків неповнолітніх, повідомили у ГУНП у столиці, пише УНН.
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Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що на паркінгу у Дніпровському районі було чутно вибух.
Під час перевірки поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетні двоє неповнолітніх жителів столиці.
"15-річні парубки заради розваги змішали хімічні речовини у пластиковій пляшці, яка у подальшому вибухнула. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - повідомили у поліції.
Поліцейські провели профілактичну бесіду з неповнолітніми та склали на їх батьків протоколи за ст. 184 кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.
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