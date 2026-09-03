В Киеве перенесли "Кураж" из-за ситуации с безопасностью
Киев • УНН
Проект "Кураж" приостановили до лучших времен с точки зрения безопасности. Деньги за билеты и участие в мероприятиях обещают вернуть в ближайшие дни.
"Кураж", который планировали провести в Киеве в этом месяце, перенесли "до лучших времен с точки зрения безопасности". Об этом сообщила основательница проекта Елена Гудкова, передает УНН.
Мы приняли решение приостановить работу «Куража» до лучших времен. Мечтаем, конечно, провести Рождественский «Кураж», потому что всем нам очень нужно это яркое чудо посреди холодной зимы. Но будем смотреть на обстоятельства и общую ситуацию с безопасностью
Основательница проекта заверила, что все средства за приобретенные билеты и участие в мероприятиях вернут в ближайшие дни.
Напомним
Организаторы книжного фестиваля "Книжная страна. Загадочная" объявили о переносе мероприятия, которое должно было состояться на ВДНХ в Киеве.