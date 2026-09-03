У Києві перенесли "Кураж" через безпекову ситуацію

$44.610.1551.640.11
ukenru
17:40 • 12908 перегляди
Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР - Зеленський про перестрілку в Києві
16:08 • 21371 перегляди
Перестрілка між СБУ та ГУР - Кравченко заявив про повідомлення двох підозр
Ексклюзив
3 вересня, 14:33 • 21820 перегляди
Суд досліджує докази у справі про медичну недбалість лікарів Odrex
3 вересня, 13:01 • 19907 перегляди
Збільшені відпустки, декрет для чоловіків і протидія мобінгу на роботі - у Раду внесли проект нового Трудового кодексу
3 вересня, 10:28 • 24114 перегляди
Сибіга анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях, прогрес без США назвав "нереалістичним"
3 вересня, 09:29 • 24366 перегляди
Розірвати шлюб онлайн стало можливим у "Дії" - як це зробитиVideo
3 вересня, 08:38 • 23388 перегляди
"Цього точно не мало статися" - СБУ про інцидент з ГУР в КиєвіPhotoVideo
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 39598 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
3 вересня, 05:49 • 25401 перегляди
рф атакувала 163 дронами, до половини - реактивні: як відпрацювала ППО і ситуація по регіонах
3 вересня, 04:17 • 25699 перегляди
Нічна атака на Одесу: кількість поранених зросла до 17Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
0.9м/с
81%
750мм
Популярнi новини
IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу Photo3 вересня, 12:29 • 25935 перегляди
Картографічний бунт - користувачі масово завантажують додаток, який відмовився перейменувати озеро Онтаріо3 вересня, 12:51 • 10126 перегляди
“Це діти ліпили чи наркомани” - у Полтаві з'явився пам’ятник Шексіпру і одразу викликав бурхливу реакцію у соцмережах3 вересня, 13:37 • 4566 перегляди
Ворог продовжує атакувати столицю: кількість поранених зросла до 6, після влучання у 9-поверхівку спалахнула пожежаPhoto16:33 • 11816 перегляди
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo16:47 • 15114 перегляди
Публікації
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo16:47 • 15118 перегляди
IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу Photo3 вересня, 12:29 • 25937 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 39597 перегляди
Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зимуPhoto3 вересня, 07:14 • 39965 перегляди
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку2 вересня, 14:28 • 76985 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Одеська область
Індія
Реклама
УНН Lite
Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалуVideo3 вересня, 07:08 • 31505 перегляди
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 49623 перегляди
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 66633 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 61483 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 66355 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Техніка
Bild

У Києві перенесли "Кураж" через безпекову ситуацію

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

Проєкт "Кураж" призупинили до кращих безпекових часів. Кошти за квитки та участь у подіях обіцяють повернути найближчими днями.

У Києві перенесли "Кураж" через безпекову ситуацію

"Кураж", який планували у Києві цього місяця, перенесли "до кращих безпекових часів". Про це повідомила засновниця проєкту Олена Гудкова, передає УНН.

Ми прийняли рішення призупинити роботу Куражу до кращих часів. Мріємо, звісно, зробити Різдвяний Кураж, бо нам всім дуже потрібне це яскраве диво в холодну зиму. Але будемо дивитися на обставини та загальну безпекову ситуацію 

- написала Гудкова.

Засновниця проєкту запевнила, що всі кошти за придбані квитки та участь у подіях повернуть найближчими днями.

Нагадаємо

Організатори книжкового фестивалю "Книжкова країна. Загадкова" оголосили про перенесення заходу, який мав відбутися на ВДНГ у Києві. 

Антоніна Туманова

СуспільствоКиївКримінал
Евакуація
Новий рік
Мітинги в Україні
Київ