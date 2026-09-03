У Києві перенесли "Кураж" через безпекову ситуацію
Київ • УНН
Проєкт "Кураж" призупинили до кращих безпекових часів. Кошти за квитки та участь у подіях обіцяють повернути найближчими днями.
"Кураж", який планували у Києві цього місяця, перенесли "до кращих безпекових часів". Про це повідомила засновниця проєкту Олена Гудкова, передає УНН.
Ми прийняли рішення призупинити роботу Куражу до кращих часів. Мріємо, звісно, зробити Різдвяний Кураж, бо нам всім дуже потрібне це яскраве диво в холодну зиму. Але будемо дивитися на обставини та загальну безпекову ситуацію
Засновниця проєкту запевнила, що всі кошти за придбані квитки та участь у подіях повернуть найближчими днями.
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