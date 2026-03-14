В Киеве отменили презентацию книги MELOVINа. Неизвестные обклеили витрины книжного магазина гомофобными листовками
Киев • УНН
Неизвестные обклеили витрины Книголенда листовками и вели себя агрессивно. Организаторы отменили мероприятие из соображений безопасности посетителей и команды.
В столичном книжном магазине отменили презентацию книги MELOVIN после того, как группа людей обклеила витрины заведения гомофобными листовками, передает УНН со ссылкой на заявление "Книголенда".
Вынуждены сообщить об отмене запланированной презентации книги MELOVIN в нашем книжном магазине. Сегодня в книжный магазин пришла неизвестная группа людей, которые обклеили наши витрины гомофобными листовками и вели себя агрессивно
В "Книголенде" подчеркнули, что безопасность гостей, команды и посетителей — безусловный приоритет.
К сожалению, под давлением в этой ситуации мы не можем подвергать гостей возможной опасности, особенно, когда в этот день запланировано утреннее детское мероприятие. Поэтому мы вынуждены отменить событие
Добавим
"Книголенд" отмечает, что всего два часа назад MÉLOVIN не появился на красной дорожке музыкальной премии MUZVAR Awards. Вместо него появились цепи, символизирующие давление, которое давит на права людей, их ценности и право на демократию и свободно выраженные свободы - основы проевропейских ценностей.
Сегодня, к сожалению, это событие вынуждены отменить из-за давления и буллинга со стороны правой молодежи. Мы искренне сожалеем, что встреча не состоится, и благодарим всех за понимание
Напомним
Украинский певец и композитор MELOVIN ранее анонсировал откровенную личную встречу с фанатами, которая должна была состояться 15 марта в 15:00 в киевском книжном магазине "КнигоЛенд" на Жилянской, 5/60.
MELOVIN пообещал, что это будет "вечер нераскрытой правды".