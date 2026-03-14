В Киеве отменили презентацию книги MELOVINа. Неизвестные обклеили витрины книжного магазина гомофобными листовками

ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
18:22 • 14204 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
16:51 • 13381 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 23170 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14 • 27181 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 19827 просмотра
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 59978 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 87876 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 49628 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 64451 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Популярные новости
Захваченные Трампом нефтяные танкеры обходятся США в миллионы долларов - NYT14 марта, 11:56 • 11256 просмотра
Хакеры взломали 14 тыс. роутеров по всему миру и превратили их в огромную сеть ботов14 марта, 12:00 • 10643 просмотра
В Иране угрожают Украине из-за "поддержки израильского режима с помощью беспилотников"14 марта, 12:16 • 14821 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 16808 просмотра
Посольство США в Багдаде атаковали два беспилотника - СМИ16:36 • 7408 просмотра
публикации
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 23167 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому14 марта, 13:14 • 27180 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов14 марта, 09:04 • 24960 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 35260 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 39855 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Меловин
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 16913 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 25173 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 21703 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 35719 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto13 марта, 09:57 • 58360 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
Ракетная система С-300

В Киеве отменили презентацию книги MELOVINа. Неизвестные обклеили витрины книжного магазина гомофобными листовками

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Неизвестные обклеили витрины Книголенда листовками и вели себя агрессивно. Организаторы отменили мероприятие из соображений безопасности посетителей и команды.

В столичном книжном магазине отменили презентацию книги MELOVIN после того, как группа людей обклеила витрины заведения гомофобными листовками, передает УНН со ссылкой на заявление "Книголенда".

Вынуждены сообщить об отмене запланированной презентации книги MELOVIN в нашем книжном магазине. Сегодня в книжный магазин пришла неизвестная группа людей, которые обклеили наши витрины гомофобными листовками и вели себя агрессивно 

- говорится в сообщении.

В "Книголенде" подчеркнули, что безопасность гостей, команды и посетителей — безусловный приоритет.

К сожалению, под давлением в этой ситуации мы не можем подвергать гостей возможной опасности, особенно, когда в этот день запланировано утреннее детское мероприятие. Поэтому мы вынуждены отменить событие 

- добавили в книжном магазине.

Концерт MELOVIN в Ровно отменили из-за протестов против однополых браков18.02.26, 11:52 • 3970 просмотров

Добавим

"Книголенд" отмечает, что всего два часа назад MÉLOVIN не появился на красной дорожке музыкальной премии MUZVAR Awards. Вместо него появились цепи, символизирующие давление, которое давит на права людей, их ценности и право на демократию и свободно выраженные свободы - основы проевропейских ценностей.

Сегодня, к сожалению, это событие вынуждены отменить из-за давления и буллинга со стороны правой молодежи. Мы искренне сожалеем, что встреча не состоится, и благодарим всех за понимание 

- резюмировали в книжном магазине.

Напомним

Украинский певец и композитор MELOVIN ранее анонсировал откровенную личную встречу с фанатами, которая должна была состояться 15 марта в 15:00 в киевском книжном магазине "КнигоЛенд" на Жилянской, 5/60.

MELOVIN пообещал, что это будет "вечер нераскрытой правды".

Антонина Туманова

