У Києві скасували презентацію книги MELOVINа. Невідомі обклеїли вітрини книгарні гомофобними листівками

$44.1650.96
ukenru
18:43 • 5894 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
18:22 • 11527 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
16:51 • 11405 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 19736 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 24033 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 19180 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 59478 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53 • 87722 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42 • 49543 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 64379 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
2.7м/с
57%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп прагне припинення війни рф проти України та відновлення торгівлі - Венс14 березня, 10:50 • 11021 перегляди
Захоплені Трампом нафтові танкери обходяться США в мільйони доларів - NYT14 березня, 11:56 • 9242 перегляди
Хакери зламали 14 тис. роутерів по всьому світу та перетворили їх на величезну мережу ботів14 березня, 12:00 • 7974 перегляди
В Ірані погрожують Україні через "підтримку ізраїльського режиму за допомогою безпілотників"14 березня, 12:16 • 13014 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 14296 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 19747 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 24045 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 23527 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 33864 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 38482 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 14412 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 24302 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 20957 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 35009 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 57664 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
С-300

У Києві скасували презентацію книги MELOVINа. Невідомі обклеїли вітрини книгарні гомофобними листівками

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Невідомі обклеїли вітрини Книголенду листівками та поводилися агресивно. Організатори скасували захід із міркувань безпеки відвідувачів та команди.

У столичній книгарні скасували презентацію книги MELOVIN після того, як група людей обклеїла вітрини закладу гомофобними листівками, передає УНН із посиланням на заяву "Книголенду".

Змушені повідомити про скасування запланованої презентації книги MELOVIN у нашій книгарні. Сьогодні до книгарні прийшла невідома група людей, які обклеїли наші вітрини гомофобними листівками та поводилися агресивно 

- йдеться у повідомленні.

У "Книголенді" наголосили, що безпека гостей, команди та відвідувачів — безумовний пріоритет.

На жаль, під тиском у цій ситуації ми не можемо наражати гостей на можливу небезпеку, особливо, коли у цей день запланована ранкова дитяча подія. Тому ми змушені скасувати подію 

- додали у книгарні.

Концерт MELOVIN у Рівному скасували через протести проти одностатевих шлюбів18.02.26, 11:52 • 3970 переглядiв

Додамо

"Книголенд" зауважує, що лише дві години тому MÉLOVIN не з’явився на червоній доріжці музичної премії MUZVAR Awards. Замість нього з’явилися ланцюги, символізуючи тиск, який тисне на права людей, їхні цінності та право на демократію й вільно виявлені свободи - основи проєвропейських цінностей.

Сьогодні, на жаль, цю подію змушені відмінити через тиск і булінг зі сторони правої молоді. Ми щиро шкодуємо, що зустріч не відбудеться, і дякуємо всім за розуміння 

- резюмували у книгарні.

Нагадаємо

Український співак і композитор MELOVIN раніше анонсував відверту особисту зустріч із фанатами, яка мала відбутися 15 березня о 15:00 у київській книгарні "КнигоЛенд" на Жилянській, 5/60.

MELOVIN пообіцяв, що це буде "вечір нерозкритої правди".

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Музикант
Mélovin
Київ