У Києві скасували презентацію книги MELOVINа. Невідомі обклеїли вітрини книгарні гомофобними листівками

У столичній книгарні скасували презентацію книги MELOVIN після того, як група людей обклеїла вітрини закладу гомофобними листівками, передає УНН із посиланням на заяву "Книголенду".

Змушені повідомити про скасування запланованої презентації книги MELOVIN у нашій книгарні. Сьогодні до книгарні прийшла невідома група людей, які обклеїли наші вітрини гомофобними листівками та поводилися агресивно

У "Книголенді" наголосили, що безпека гостей, команди та відвідувачів — безумовний пріоритет.

На жаль, під тиском у цій ситуації ми не можемо наражати гостей на можливу небезпеку, особливо, коли у цей день запланована ранкова дитяча подія. Тому ми змушені скасувати подію