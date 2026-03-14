У Києві скасували презентацію книги MELOVINа. Невідомі обклеїли вітрини книгарні гомофобними листівками
Київ • УНН
Невідомі обклеїли вітрини Книголенду листівками та поводилися агресивно. Організатори скасували захід із міркувань безпеки відвідувачів та команди.
У столичній книгарні скасували презентацію книги MELOVIN після того, як група людей обклеїла вітрини закладу гомофобними листівками, передає УНН із посиланням на заяву "Книголенду".
Змушені повідомити про скасування запланованої презентації книги MELOVIN у нашій книгарні. Сьогодні до книгарні прийшла невідома група людей, які обклеїли наші вітрини гомофобними листівками та поводилися агресивно
У "Книголенді" наголосили, що безпека гостей, команди та відвідувачів — безумовний пріоритет.
На жаль, під тиском у цій ситуації ми не можемо наражати гостей на можливу небезпеку, особливо, коли у цей день запланована ранкова дитяча подія. Тому ми змушені скасувати подію
"Книголенд" зауважує, що лише дві години тому MÉLOVIN не з’явився на червоній доріжці музичної премії MUZVAR Awards. Замість нього з’явилися ланцюги, символізуючи тиск, який тисне на права людей, їхні цінності та право на демократію й вільно виявлені свободи - основи проєвропейських цінностей.
Сьогодні, на жаль, цю подію змушені відмінити через тиск і булінг зі сторони правої молоді. Ми щиро шкодуємо, що зустріч не відбудеться, і дякуємо всім за розуміння
Український співак і композитор MELOVIN раніше анонсував відверту особисту зустріч із фанатами, яка мала відбутися 15 березня о 15:00 у київській книгарні "КнигоЛенд" на Жилянській, 5/60.
MELOVIN пообіцяв, що це буде "вечір нерозкритої правди".