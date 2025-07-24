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В Киеве ограничат движение грузовиков из-за жары: что нужно знать водителям

Киев • УНН

 • 330 просмотра

В Киеве с 25 по 28 июля будут действовать ограничения на движение большегрузного транспорта из-за прогнозируемой жары. Запрет касается грузовиков весом более 24 тонн при температуре выше +28°C.

В Киеве ограничат движение грузовиков из-за жары: что нужно знать водителям

В Киеве с 25 по 28 июля ограничат движение грузовиков из-за жары, предупредили в КГГА, пишет УНН.

С 25 по 28 июля в Киеве будут ограничивать движение для грузовиков из-за прогнозируемой жары

- сообщили в КГГА в соцсетях.

Детали

Как указали в КГГА, при температуре воздуха более +28°С на улично-дорожной сети города действуют ограничения движения для большегрузного автотранспорта.

Временные меры распространяются на грузовики весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

"Время действия ограничений будут устанавливать в соответствии с температурным режимом", - отмечается в сообщении.

Контролировать соблюдение этих ограничений будет Управление патрульной полиции в Киеве.

Погода в Украине 25 июля: атмосферный фронт на западе и жара до +35 градусов на остальной территории24.07.25, 12:42 • 818 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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