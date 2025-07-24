В Киеве ограничат движение грузовиков из-за жары: что нужно знать водителям

В Киеве с 25 по 28 июля ограничат движение грузовиков из-за жары, предупредили в КГГА, пишет УНН.

С 25 по 28 июля в Киеве будут ограничивать движение для грузовиков из-за прогнозируемой жары - сообщили в КГГА в соцсетях.

Детали

Как указали в КГГА, при температуре воздуха более +28°С на улично-дорожной сети города действуют ограничения движения для большегрузного автотранспорта.

Временные меры распространяются на грузовики весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

"Время действия ограничений будут устанавливать в соответствии с температурным режимом", - отмечается в сообщении.

Контролировать соблюдение этих ограничений будет Управление патрульной полиции в Киеве.

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