В Киеве ограничат движение грузовиков из-за жары: что нужно знать водителям
Киев • УНН
В Киеве с 25 по 28 июля будут действовать ограничения на движение большегрузного транспорта из-за прогнозируемой жары. Запрет касается грузовиков весом более 24 тонн при температуре выше +28°C.
В Киеве с 25 по 28 июля ограничат движение грузовиков из-за жары, предупредили в КГГА, пишет УНН.
С 25 по 28 июля в Киеве будут ограничивать движение для грузовиков из-за прогнозируемой жары
Детали
Как указали в КГГА, при температуре воздуха более +28°С на улично-дорожной сети города действуют ограничения движения для большегрузного автотранспорта.
Временные меры распространяются на грузовики весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.
"Время действия ограничений будут устанавливать в соответствии с температурным режимом", - отмечается в сообщении.
Контролировать соблюдение этих ограничений будет Управление патрульной полиции в Киеве.
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