У Києві обмежать рух вантажівок через спеку: що треба знайти водіям
Київ • УНН
У Києві з 25 по 28 липня діятимуть обмеження на рух великовагового транспорту через прогнозовану спеку. Заборона стосується вантажівок вагою понад 24 тонни при температурі вище +28°C.
У Києві із 25 до 28 липня обмежать рух вантажівок через спеку, попередили у КМДА, пише УНН.
Із 25 до 28 липня в Києві обмежуватимуть рух для вантажівок через прогнозовану спеку
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Як вказали у КМДА, при температурі повітря понад +28°С на вулично-дорожній мережі міста діють обмеження руху для великовагового автотранспорту.
Тимчасові заходи поширюються на вантажівки вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
"Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму", - зазначається у повідомленні.
Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у Києві.
Погода в Україні 25 липня: атмосферний фронт на заході і спека до +35 градусів на решті території24.07.25, 12:42 • 826 переглядiв