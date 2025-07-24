У Києві обмежать рух вантажівок через спеку: що треба знайти водіям

У Києві із 25 до 28 липня обмежать рух вантажівок через спеку, попередили у КМДА, пише УНН.

Із 25 до 28 липня в Києві обмежуватимуть рух для вантажівок через прогнозовану спеку - повідомили у КМДА у соцмережах.

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Як вказали у КМДА, при температурі повітря понад +28°С на вулично-дорожній мережі міста діють обмеження руху для великовагового автотранспорту.

Тимчасові заходи поширюються на вантажівки вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

"Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму", - зазначається у повідомленні.

Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у Києві.

Погода в Україні 25 липня: атмосферний фронт на заході і спека до +35 градусів на решті території